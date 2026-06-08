El conmovedor gesto de Virginia, la esposa del Indio Solari, ante el desconsolado llanto de una fan

Virginia, la esposa de El Indio Solari, con una fan.

Virginia Mones Ruiz, conocida por todos como Viru , la esposa de El Indio Solari durante cuarenta y cinco años y la mamá del hijo del músico, tuvo un emotivo gesto con una fan que lloraba desconsoladamente durante la despedida del ídolo del rock argentino.

Viru, que siempre eligió el perfil, cruzó las vallas que separaban el féretro de la multitud que pasaba por el Polideportivo Municipal José María Gatica de Villa Domínico , en Avellaneda, y se acercó a la joven.

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“ESA TIPA VINO A CONSOLARTE” Viru, la compañera de toda la vida de El Indio, pudo fundirse en un abrazo con los fanáticos que despidieron al Míster “Yo le doy un beso al Indio de tu parte” TikTok sol.ama.a.boca Mega 98.3 | #PuroRockNacional pic.twitter.com/o9taI8VA7U

La tomó cariñosamente del rostro con ambas manos, le habló con mucha ternura y le pidió que se tranquilizara, que la escuchara. “Tenés que ser fuerte, quedate todo lo que quieras”, le dijo con calma. “Yo le doy el beso al Indio de tu parte”, le prometió.

Otro gesto de la esposa de El Indio Solari

Mientras la conmoción recorría el lugar, otras dos mujeres se acercaron a Viru. Ambas le dieron la mano y le agradecieron mientras no podían contener las lágrimas.

“La mejor compañera fuiste vos en todos estos años. Gracias, gracias por lo que hiciste por nosotras”, le dijeron en otro momento de enorme emoción.

image La despedida de El Indio Solari.

Mientras que Viru, sin abandonar su calma, escuchó y recibió cada muestra de afecto, cada palabra de agradecimiento. También Bruno, el hijo de El Indio y Viru, estuvo presente en la ceremonia.

El ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue despedido durante 18 horas y se estima que pasaron más de un millón de personas.