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8 de junio de 2026
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El conmovedor gesto de Virginia, la esposa del Indio Solari, ante el desconsolado llanto de una fan

Viru, la esposa de El Indio Solari, protagonizó una emotiva escena con una joven fan durante la multitudinaria despedida del ídolo del rock argentino.

Virginia, la esposa de El Indio Solari, con una fan.&nbsp;

Virginia, la esposa de El Indio Solari, con una fan. 

Viru, que siempre eligió el perfil, cruzó las vallas que separaban el féretro de la multitud que pasaba por el Polideportivo Municipal José María Gatica de Villa Domínico, en Avellaneda, y se acercó a la joven.

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La tomó cariñosamente del rostro con ambas manos, le habló con mucha ternura y le pidió que se tranquilizara, que la escuchara. “Tenés que ser fuerte, quedate todo lo que quieras”, le dijo con calma. “Yo le doy el beso al Indio de tu parte”, le prometió.

Otro gesto de la esposa de El Indio Solari

Mientras la conmoción recorría el lugar, otras dos mujeres se acercaron a Viru. Ambas le dieron la mano y le agradecieron mientras no podían contener las lágrimas.

“La mejor compañera fuiste vos en todos estos años. Gracias, gracias por lo que hiciste por nosotras”, le dijeron en otro momento de enorme emoción.

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La despedida de El Indio Solari.

La despedida de El Indio Solari.

Mientras que Viru, sin abandonar su calma, escuchó y recibió cada muestra de afecto, cada palabra de agradecimiento. También Bruno, el hijo de El Indio y Viru, estuvo presente en la ceremonia.

El ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue despedido durante 18 horas y se estima que pasaron más de un millón de personas.

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