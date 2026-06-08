Las dos CTA marchan a Plaza de Mayo contra el ajuste de Javier Milei

Las dos CTA , de Trabajadores y Autónoma se movilizarán este martes hacia Plaza de Mayo , en una convocatoria contra el Gobierno nacional y el plan de ajuste que lleva adelante el presidente Javier Milei. Se suman en la calle los movimientos sociales y gremios universitarios.

En el marco de la Jornada Nacional de Protesta, que se empalma con el cierre de la ‘Semana de ayuno para el despertar de las conciencias” que realizó la Mesa Ecuménica por la Democracia, la Vida y el Bien Común junto a Adolfo Pérez Esquivel, las centrales gremiales se suman al rechazo de las políticas económicas y sociales de la gestión de La Libertad Avanza (LLA).

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Entre las principales demandas se encuentra la derogación de la Ley de Modernización Laboral; el aumento de salarios y jubilaciones para tener haberes “dignos”; denunciar el hambre en Argentina; y manifestarse en contra de los recortes fundamentalmente en los sectores de Salud y Educación.

En Ciudad de Buenos Aires, la concentración será a partir de las 13, en la intersección de Piedras y Avenida de Mayo, para marchar hacia Casa Rosada, donde finalizará la jornada por los siete días de ayuno “para el despertar las conciencias”.

Habrá un acto de cierre unitario, frente al Ministerio de Economía, para rechazar “las políticas de ajuste y entrega”.

Más reclamos contra el gobierno de Javier Milei

Por otro lado, movimientos sociales y gremios universitarios realizarán diferentes medidas de protesta contra el gobierno de Javier Milei. La Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) apuesta a las asambleas para pedir por el salario social. Mientras que los representantes de las casas de estudio estarán en Tribunales para pedir que la Corte Suprema avale la Ley de Financiamiento Universitario.

“Que vuelvan los alimentos a los comedores y merenderos, el hambre es un crimen y el tejido comunitario de nuestros barrios se defiende; apoyo firme a las unidades productivas para seguir fortaleciendo el trabajo que sostiene a miles de compañeros; y que se reactiven las obras de infraestructura en nuestros barrios populares: porque la integración sociourbana es un derecho, no un negocio”.

La otra convocatoria de envergadura se realizará a las 11 horas frente a la Corte Suprema. Con el apoyo del Frente Sindical Universitario, los principales sindicatos de las casas de estudio superior reclamarán el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario con clases públicas en la plaza de Tribunales, Ciudad de Buenos Aires.

La medida aparece luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara la recusación promovida por el Gobierno nacional contra magistrados cuestionados por su condición de docentes universitarios.