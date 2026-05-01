Mató a su pareja a puñaladas en Lomas de Zamora y está prófuga

La Policía busca a la asesina prófuga por el crimen en Lomas de Zamora.

Una mujer de 51 años asesinó a puñaladas a su pareja tras una discusión ocurrida frente a una vivienda en Lomas de Zamora . La víctima fue identificada como Emiliano Ezequiel Ríos (36), y la presunta autora del crimen está prófuga.

El crimen se registró en la calle Espronceda al 100, cerca del cruce con Capitán Sarmiento, donde ambos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas.

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Según fuentes judiciales, en medio de la pelea el hombre rompió una botella de cerveza y con el vidrio le provocó un corte en el rostro a la mujer.

A partir de ese momento, la situación escaló de forma violenta. De acuerdo a la reconstrucción del caso, la sospechosa tomó un cuchillo y atacó a Ríos con múltiples puñaladas, que resultaron letales.

La víctima fue trasladada de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) ubicada en Camino Presidente Juan Domingo Perón —conocido como Camino Negro— y Recondo, donde murió poco después de ingresar pese a los intentos de reanimación.

La presunta asesina está prófuga

Los peritajes realizados por la Policía Científica confirmaron que el hombre presentaba varias heridas de arma blanca, principalmente en la espalda y el pecho.