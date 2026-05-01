sábado 02 de mayo de 2026
Escribinos
1 de mayo de 2026
Crimen.

Mató a su pareja a puñaladas en Lomas de Zamora y está prófuga

La víctima es un hombre que tenía 36 años. La principal sospechosa, su novia, escapó tras el ataque, está prófuga, y es intensamente buscada.

La Policía busca a la asesina prófuga por el crimen en Lomas de Zamora.

La Policía busca a la asesina prófuga por el crimen en Lomas de Zamora.

Una mujer de 51 años asesinó a puñaladas a su pareja tras una discusión ocurrida frente a una vivienda en Lomas de Zamora. La víctima fue identificada como Emiliano Ezequiel Ríos (36), y la presunta autora del crimen está prófuga.

El crimen se registró en la calle Espronceda al 100, cerca del cruce con Capitán Sarmiento, donde ambos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas.

Lee además
Lara Fernández fue asesinada en Lomas en 2022.
Fallo judicial.

Crimen de Lara Fernández: rechazan la apelación y los asesinos no tendrán prisión perpetua
Los detenidos por el crimen del almacenero Roberto Antonio Peralta.
Decisión.

Pedirán la prisión preventiva del vecino de Temperley detenido por el crimen del almacenero

Según fuentes judiciales, en medio de la pelea el hombre rompió una botella de cerveza y con el vidrio le provocó un corte en el rostro a la mujer.

A partir de ese momento, la situación escaló de forma violenta. De acuerdo a la reconstrucción del caso, la sospechosa tomó un cuchillo y atacó a Ríos con múltiples puñaladas, que resultaron letales.

La víctima fue trasladada de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) ubicada en Camino Presidente Juan Domingo Perón —conocido como Camino Negro— y Recondo, donde murió poco después de ingresar pese a los intentos de reanimación.

La presunta asesina está prófuga

Los peritajes realizados por la Policía Científica confirmaron que el hombre presentaba varias heridas de arma blanca, principalmente en la espalda y el pecho.

Temas
Seguí leyendo

Crimen de Lara Fernández: rechazan la apelación y los asesinos no tendrán prisión perpetua

Pedirán la prisión preventiva del vecino de Temperley detenido por el crimen del almacenero

Buscan al último imputado por el crimen del almacenero: sigue prófugo

Siete años del doble crimen de Laura y Thiago, madre e hizo asesinados a puñaladas en Parque Barón

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Policía Bonaerense.
Detenida.

Se entregó la mujer que estaba prófuga por el crimen de su pareja

Las más leídas

Te Puede Interesar

Policía Bonaerense.
Detenida.

Se entregó la mujer que estaba prófuga por el crimen de su pareja