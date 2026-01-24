Salud: atienden a más de 10 mil vecinos por mes en el HDI Temperley

Más de 10 mil atenciones por mes se realizan en el Hospital de Diagnóstico Inmediato de Temperley , donde el Municipio brinda diferentes servicios para cuidar la salud de los vecinos.

Ubicado sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen 10.002 , el edificio tiene una guardia de clínica médica para adultos y pediátrica que funciona las 24 horas. Otro de los servicios principales es el vacunatorio gratuito, que está disponible de lunes a viernes, de 8 a 15, y los sábados, de 8 a 12. Además de las vacunas para completar el Calendario Nacional , actualmente están aplicando las dosis contra el dengue .

En el hospital también hacen ecografías , resonancias magnéticas , tomografías y radiografías . Los profesionales utilizan aparatos de última tecnología como el tomógrafo , que sirve para diagnosticar una infección, identificar masas y tumores, estudiar los vasos sanguíneos, evaluar los órganos del tórax, detectar enfermedades en el sistema digestivo, y evaluar el cerebro y la columna vertebral.

Mientras que el resonador es para detectar patologías en distintas partes del cuerpo. "Son equipos que obtienen imágenes del interior del cuerpo sin la necesidad de hacer procesos invasivos y se usa para hacer diagnósticos del sistema nervioso, columna, abdomen y cerebro, entre otros", informaron desde la Secretaría de Salud. Los vecinos que quieran acceder a estos estudios tienen que sacar turno de manera presencial en el hospital o por la web del Municipio .

Cómo hacer consultas de salud virtuales

En hay una plataforma virtual de Telemedicina creada por el Municipio para que los vecinos hagan consultas médicas desde sus casas. El servicio gratuito también lo puedan usar si están de viaje o de vacaciones.

Desde un dispositivo con acceso a internet, cámara y micrófono se puede acceder a atención médica en pediatría (pacientes de 0 a 14 años), clínica médica (pacientes de 15 años en adelante) y para el grupo familiar. Los profesionales de salud atenderán a los vecinos, indicarán los pasos a seguir según cada caso y, finalizada la consulta, mandarán los documentos generados durante la consulta como recetas, certificados, indicaciones y órdenes para estudios.

Para usar el servicio de Telemedicina hay que entrar a la página web y crear una cuenta con los datos personales. Más de 5.200 vecinos hicieron consultas médicas con especialistas durante el año pasado.