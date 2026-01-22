jueves 22 de enero de 2026
22 de enero de 2026
Telemedicina Lomas: cómo hacer consultas médicas virtuales

El Municipio tiene una plataforma de salud gratuita para que los vecinos se atiendan con profesionales sin salir de sus casas.

 Más de 5.200 vecinos de Lomas hicieron consultas médicas durante el año pasado.

En Lomas de Zamora hay una plataforma virtual de Telemedicina creada por el Municipio para que los vecinos hagan consultas médicas desde sus casas. El servicio gratuito también lo puedan usar si están de viaje o de vacaciones.

"Si hay algún tema de salud o alguna consulta para evacuar en el marco de las vacaciones, los vecinos y familias pueden acceder a Telemedicina Lomas con su mismo usuario para hacer la consulta y recibir un asesoramiento profesional rápido", destacó el intendente Federico Otermín.

Desde un dispositivo con acceso a internet, cámara y micrófono se puede acceder a atención médica en pediatría (pacientes de 0 a 14 años), clínica médica (pacientes de 15 años en adelante) y para el grupo familiar. Los profesionales de salud atenderán a los vecinos, indicarán los pasos a seguir según cada caso y, finalizada la consulta, mandarán los documentos generados durante la consulta como recetas, certificados, indicaciones y órdenes para estudios.

"Es una herramienta que nos permite descomprimir las guardias y ahorrarse los costos de traslado hasta el centro de atención de salud. Después de la consulta, a los vecinos les llegará por WhatsApp o al mail las recetas e indicaciones para estudios médicos. Además, todo queda almacenado y guardado en una historia clínica digital para que el profesional acceda a esa información en la próxima consulta", detalló la jefa de Gabinete, Sol Tischik.

Para usar el servicio de Telemedicina hay que entrar a la página web y crear una cuenta con los datos personales. Más de 5.200 vecinos hicieron consultas médicas con especialistas durante el año pasado.

Controles de salud en las Escuelas de Verano

En las Escuelas de Verano, donde miles de chicos de Lomas disfrutan de actividades recreativas, también se hacen operativos de salud coordinados por el Municipio para prevenir enfermedades y promover una buena calidad de vida.

En conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en los últimos días organizaron jornadas en las primarias N°74 de Llavallol, N°84 de Centenario y en el Centro de Educación Complementaria N°801 de Lomas donde niños y niñas de 5, 6 y 7 años tuvieron controles pediátricos, odontológicos con aplicación de flúor y entregas de cepillos de dientes, chequeos de peso y talla, test de agudeza visual y vacunas para estar al día con el Calendario Nacional.

