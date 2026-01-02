viernes 02 de enero de 2026
Escribinos
2 de enero de 2026
Telemedicina.

Salud: se hicieron más de 5.200 consultas médicas virtuales en Lomas de Zamora

El Municipio tiene una plataforma online para que los vecinos se atiendan con especialistas desde la comodidad de sus casas.

Una herramienta para fortalecer el acceso a la salud en Lomas de Zamora.

Una herramienta para fortalecer el acceso a la salud en Lomas de Zamora.

"Desde un celular o computadora se puede recibir atención médica con una espera mínima, permitiendo que tanto adultos como chicos reciban atención como si hubiesen ido a una guardia de forma presencial. El médico o la médica se encarga de dar un diagnóstico, brindar recetas o indicar los estudios que luego les llegarán a los vecinos por WhatsApp o por mail", detalló la jefa de Gabinete, Sol Tischik, quien destacó que "esta herramienta además nos permite descomprimir muchas veces las guardias médicas presenciales".

Lee además
Las últimas jornadas se hicieron en las primarias N°42 y N°50.
Junto a Provincia

Controlan la salud de miles de chicos en las escuelas de Lomas
El objetivo es seguir mejorando la atención en todos los barrios de Lomas de Zamora.
Infraestructura.

Construyen nuevos consultorios en hospitales y centros de salud de Lomas

Desde un dispositivo con acceso a internet, cámara y micrófono, las personas que viven en Lomas puedan acceder a atención médica en pediatría (pacientes de 0 a 14 años), clínica médica (pacientes de 15 años en adelante) y para el grupo familiar. Los profesionales de salud atenderán a los vecinos, indicarán los pasos a seguir según cada caso y, finalizada la consulta, mandarán los documentos generados durante la consulta como recetas, certificados, indicaciones y órdenes para estudios.

Es importante remarcar que la plataforma no debe utilizarse ante una emergencia médica o urgencia. En esos casos hay que acercarse a los centros de salud que están de guardia en los distintos barrios (las direcciones se pueden consultar en este link).

Operativos de salud en los barrios de Lomas de Zamora

En 2025 se hicieron más de 600 operativos de salud en los distintos barrios de Lomas de Zamora, donde los vecinos tuvieron múltiples controles gratuitos en pediatría, odontología, nutrición, presión arterial, chequeos de glucemia y testeos de VIH, Hepatitis y Sífilis, entre otros. Además, se aplicaron vacunas para completar el Calendario Nacional y prevenir diferentes enfermedades.

Los profesionales también recorrieron escuelas con el objetivo de brindar chequeos de peso y talla, controles odontológicos con aplicación de flúor y entrega de cepillos de dientes, controles pediátricos, exámenes de agudeza visual, vacunación y talleres de alimentación saludable.

Temas
Seguí leyendo

Controlan la salud de miles de chicos en las escuelas de Lomas

Construyen nuevos consultorios en hospitales y centros de salud de Lomas

Más de 100 mil vecinos se atendieron en los hospitales oftalmológico y odontológico

Estos son los hospitales de Lomas que están de guardia en Nochebuena y Navidad

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El incendio ocurrido en Parque Barón destruyó la casa casi por completo.
Solidaridad.

Perdió todo en un incendio y necesita la ayuda de los vecinos para volver a empezar

Las más leídas

Te Puede Interesar

Temperley inició una nueva ilusión en la Primera Nacional.
Ilusión renovada.

Temperley inició la pretemporada bajo el mando de Nicolás Domingo