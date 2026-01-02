Salud: se hicieron más de 5.200 consultas médicas virtuales en Lomas de Zamora

Una herramienta para fortalecer el acceso a la salud en Lomas de Zamora.

A través de Telemedicina Lomas de Zamora , la plataforma de atención médica online del Municipio , más de 5.200 vecinos hicieron consultas con especialistas desde la comodidad de sus casas . El sistema para fortalecer el acceso a la salud ya tiene más de 12 mil usuarios registrados.

"Desde un celular o computadora se puede recibir atención médica con una espera mínima, permitiendo que tanto adultos como chicos reciban atención como si hubiesen ido a una guardia de forma presencial. El médico o la médica se encarga de dar un diagnóstico, brindar recetas o indicar los estudios que luego les llegarán a los vecinos por WhatsApp o por mail ", detalló la jefa de Gabinete, Sol Tischik, quien destacó que "esta herramienta además nos permite descomprimir muchas veces las guardias médicas presenciales".

Junto a Provincia Controlan la salud de miles de chicos en las escuelas de Lomas

Desde un dispositivo con acceso a internet, cámara y micrófono, las personas que viven en Lomas puedan acceder a atención médica en pediatría (pacientes de 0 a 14 años), clínica médica (pacientes de 15 años en adelante) y para el grupo familiar. Los profesionales de salud atenderán a los vecinos, indicarán los pasos a seguir según cada caso y, finalizada la consulta, mandarán los documentos generados durante la consulta como recetas, certificados, indicaciones y órdenes para estudios.

Telemedicina Lomas es una demanda que surgió de las Mesas de Participación Ciudadana que se realizan en cada uno de los Centros de Gestión del Municipio (CGM) . Para usar este servicio hay que entrar a la página web y crear una cuenta con los datos personales.

Es importante remarcar que la plataforma no debe utilizarse ante una emergencia médica o urgencia. En esos casos hay que acercarse a los centros de salud que están de guardia en los distintos barrios (las direcciones se pueden consultar en este link).

Operativos de salud en los barrios de Lomas de Zamora

En 2025 se hicieron más de 600 operativos de salud en los distintos barrios de Lomas de Zamora, donde los vecinos tuvieron múltiples controles gratuitos en pediatría, odontología, nutrición, presión arterial, chequeos de glucemia y testeos de VIH, Hepatitis y Sífilis, entre otros. Además, se aplicaron vacunas para completar el Calendario Nacional y prevenir diferentes enfermedades.

Los profesionales también recorrieron escuelas con el objetivo de brindar chequeos de peso y talla, controles odontológicos con aplicación de flúor y entrega de cepillos de dientes, controles pediátricos, exámenes de agudeza visual, vacunación y talleres de alimentación saludable.