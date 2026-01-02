viernes 02 de enero de 2026
2 de enero de 2026
La picante pregunta de Moria Casán a Julieta Poggio: "¿Sos gato?"

Moria Casán entrevistó a Julieta Poggio en su programa de El Trece y sorprendió a la exparticipante de Gran Hermano con un filoso comentario.

Moria Casán y Julieta Poggio.&nbsp;

Sin vueltas, Moria Casán le hizo una pregunta muy directa a Julieta Poggio para sorpresa de la entrevistada y de todos los presentes en el estudio: “¿Sos o serías gato?”.

“No, nunca lo sería. De hecho soy bastante asquerosa con los hombres. En el boliche cuando se me acercan y me quieren chamuyar salgo corriendo. Si alguien me gusta lo encaro yo”, explicó la ex Gran Hermano.

Y sumó: “Me vivo peleando con pajeros en la calle todos los días. Educo a todos. Me dicen cosas asquerosas, pero cuando los mirás a los ojos medio que se descolocan porque no esperan que les contestes”.

Julieta Poggio, en un nuevo proyecto.
Moria Casán picanteó a Julieta Poggio.

Moria Casán, picante con Julieta Poggio

La cosa no quedó ahí, y Moria Casán fue por más en su programa de El Trece y le consultó a Julieta Poggio si alguna vez le ofrecieron plata por tener relaciones sexuales.

“Sí, por redes sociales me pasó. Jamás lo aceptaría. Yo creo que cada una es libre de hacer lo que quiera y no juzgo para nada, pero yo jamás lo haría porque soy muy asquerosa”, confesó.

Mientras que sobre su tipo ideal de hombre, Julieta añadió que prefiere a los que son “tranquilitos”: “Me gustan los que están calladitos y tímidos en una esquina”.

