Preparan en Temperley, una nueva edición de la feria solidaria de la soberanía con compromiso social

Este sábado 7 de febrero no faltará la murga, corte de pelo gratis y muchos emprendedores.

Una jornada dedicada a fortalecer la unidad social y barrial es a lo que apuntan los organizadores de la feria solidaria de la soberanía que vuelve a Temperley con el objetivo de generar entre los vecinos un encuentro donde no faltará el carnaval y el compromiso social.

El encuentro tendrá lugar el sábado 7 de febrero en el horario de 17 a 21 en Plaza La Perla de Temperley ubicada en Indalecio Gómez y Cabred. En esta edición de inicio de año de la Feria Solidaria de la Soberanía se basará en el festejo del carnaval y con un foco de mucha importancia en el factor solidario y social.

Entrada abierta y gratuita. Se viene otra feria de emprendedores con ajedrez y música en vivo en Temperley

La propuesta es totalmente abierta y gratuita para toda la comunidad que quiera participar con su familia ya que contará con música en vivo, murgas, emprendedores barriales y juegos de carnaval para que disfruten los más chicos del barrio.

"Cada feria está pensada en el marco de un clima festivo, pensado para el encuentro entre vecinos, la participación familiar y la recuperación de los espacios públicos como espacios de identidad, cultura y organización comunitaria", detalló Damián Karalitzky que es parte de la organización de la feria.

La feria de Temperley con gran objetivo solidario

Además, de su carácter cultural y recreativo, la feria tendrá un fuerte objetivo solidario: durante el evento se llevará adelante una colecta de útiles escolares de cara al inicio de las clases 2026, la cual se extenderá hasta el 1° de marzo para acompañar a niños y niñas del barrio en el inicio del ciclo lectivo.

En ese marco, también se realizará la convocatoria para una jornada de cortes de pelo gratuitos para niños y niñas, que tendrá lugar el domingo 1° de marzo, de 17 a 21 horas, en la Sociedad de Fomento Villa La Perla, ubicada en Indalecio Gómez 732, Temperley.

"Los cortes de pelo estarán a cargo de Nacho Barber Studio, Tamara Castia y un gran equipo de barberos y peluqueros solidarios, que se suman de manera voluntaria a esta iniciativa comunitaria", detallaron desde la organización de dicha jornada también, con gran acompañamiento social.

Los útiles escolares recolectados serán entregados ese mismo día, como parte de una jornada integral de acompañamiento previo al inicio de clases.

Los detalles para colaborar

Desde la organización informaron que todas las personas que deseen colaborar con la colecta solidaria pueden hacerlo comunicándose a través de las redes sociales: a la cuenta de Instagram: MalvinasEnTuBarrio y SocieLaPerla.

Como gesto simbólico, los organizadores destacaron que la entrega de los útiles escolares se realizará junto a los Héroes de Malvinas, reafirmando los valores de memoria, soberanía y compromiso colectivo con las nuevas generaciones.

La actividad de la feria del 7 de febrero y la colecta de útiles con entrega el 1° de marzo, es organizada por la Sociedad de Fomento Villa La Perla, Malvinas en Tu Barrio y el Colectivo de Artistas Barriales, con el acompañamiento de vecinos, artistas y organizaciones de la comunidad.

Contactos para información, colaboración o participación a los siguientes contactos: 11 6828-7874 (Santiago), 15 4046-4327 (Damián), 11 2878-3629 (Cata).