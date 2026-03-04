Lomas: lo detuvieron por el robo de un auto, pero quedó libre a cambio de donar packs de leche

La Justicia de Lomas de Zamora dispuso la liberación del imputado.

El Juzgado de Garantías 1 de Lomas de Zamora dispuso la excarcelación del joven de 19 años que había sido detenido días atras en Villa Rita por el robo de un auto : para obtener la libertad definitiva, deberá cumplir ciertas obligaciones.

Según pudo averiguar La Unión , el imputado fue liberado el pasado martes: la Justicia consideró admisible la solicitud de suspensión del proceso de prueba solicitada por su abogado defensor.

FALLO JUDICIAL La bronca de la madre de la nena abusada por el padre en Budge por su liberación

FALLO REVERSIBLE Temen la liberación del joven condenado por abusar y torturar a su ex

Se trata de una medida alternativa para aquellos imputados por delitos con penas menores. Si cumple el plazo establecido, la causa se extinguirá y ya no contará con antecedentes penales. Sin embargo, para eso deberá cumplir reglas de conducta y no volver a delinquir.

De acuerdo al documento oficial del caso, al que tuvo acceso este medio, durante los próximos dos años, el sujeto acusado de "robo agravado por su comisión en poblado y banda y mediante el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse", tendrá que someterse al control del Patronato de Liberados provincial.

Robo-Lomas de Zamora El joven acsusado al momento de su detención por el robo en Lomas de Zamora.

Lo sanción más insólita es que deberá hacer una donación, por única vez, de "dos packs de leche a una institución de bien público que elija". Además, deberá aportar a través de su defensa el comprobante de la concreción de la donación.

Robaron un auto en Lomas de Zamora

El presunto delincuente, identíficado como L.N.Z., de 19 años, fue detenido durante un allanamiento realizado en Trelles al 1200, en Villa Rita por el robo de un auto cometido en Lomas de Zamora.

Junto a otro dos cómplices, habrían asaltado a una mujer cuando estaba a punto de salir con su vehículo. No obstante, los otros involucrados siguen prófugos.

FotoJet (9) El auto sustraído en Lomas de Zamora.

Durante el procedimiento, la policía logró el secuestro del Peugeot 208 sustraído y de un arma de utilería que habría sido utilizada para cometer el delito.

El hecho ocurrió el viernes pasado en Gervasio Antonio de Posadas y Richieri, donde obligaron a la víctima de 26 años a descender de su Peugeot 208 por medio de amenazas.

El personal policial a cargo de la investigación pudo identíficar a uno de los presuntos asaltantes y ubicar el domicilio donde estaría oculto el rodado.