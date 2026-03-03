Un detenido en Villa Rita por el robo de un auto a una mujer asaltada en Lomas de Zamora

Un joven de 19 años fue detenido durante un allanamiento realizado en Villa Rita por el robo de un auto cometido en Lomas de Zamora , donde tres delincuentes atacaron a una mujer, sorprendida cuando estaba por salir de su casa.

Fuentes policiales señalaron a La Unión que los efectivos de la Comisaría 1° del distrito recuperaron el vehículo sustraído para ser devuelto a su propietaria.

El hecho ocurrió el viernes pasado en Gervasio Antonio de Posadas y Richieri, donde obligaron a la víctima de 26 años a descender de su Peugeot 208 por medio de amenazas .

El personal policial a cargo de la investigación pudo identíficar a uno de los presuntos asaltantes y ubicar el domicilio donde estaría oculto el rodado.

FotoJet (9) El auto robado en Lomas de Zamora.

Allanamiento en Villa Rita

Según consta en el parte policial, tras la intervención de la UFI 19 de Lomas de Zamora, se dispuso un allanamiento de urgencia en una vivienda ubicada en la calle Trelles al 1200, donde se concretó la aprehensión de Leonardo Nahuel Zárate (19), señalado como uno de los autores del asalto.

Durante el procedimiento, la policía logró el secuestro del Peugeot 208 sustraído y de un arma de utilería que habría sido utilizada para cometer el delito.

FotoJet (12) El arma de utilería secuestrada en el allanamiento.

La fiscalía avaló lo actuado y ordenó que el imputado sea trasladado a sede judicial para prestar declaración en la mañana siguiente, en el marco de una causa por el delito de "robo agravado de automotor".