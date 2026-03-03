Lomas: detenido con salidas transitorias escapó de la cárcel, robó un auto y atropelló a una mujer

Un hombre de 32 años fue detenido tras una persecución en Lanús, acusado de robar un auto en Lomas de Zamora y atropellar a una mujer mientras escapaba de la policía. Acababa de salir de la cárcel con salidas transitorias y regresó.

Fuentes policiales informaron a La Unión que todo comenzó el 28 de febrero pasado en Alvear y Las Heras, donde dos hombres a bordo de un Peugeot blanco sustrajeron un Volkswagen T-Cross, según manifestó la propietaria del vehículo robado.

EN AÑO NUEVO Piden juzgar al policía acusado de la muerte de una mujer atropellada en Budge

CAPTURA Mujer atropellada en Centenario: el rol clave de su hijo para atrapar al asesino

Los funcionarios policiales realizaron un rastrillaje por la zona y lograron ubicar los rodados involucrados. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso a las órdenes de detención y escapó a gran velocidad.

Durante la huida, en el cruce de Carlos Crocce y Vieytes, el Peugeot colisionó contra una motocicleta BM 150 en la que circulaban Diego Martín Ledesma (45) y Alejandra Romeo (31) . A pesar del impacto, el vehículo continuó la fuga.

Mujer atropellada (1)

Finalmente, el automóvil fue interceptado en la esquina de Falcón y 1° de Mayo, en jurisdicción de Lanús, donde fue detenido Nicolás Gabriel Correa (32), quien no presentaba impedimentos legales en ese momento. Sin embargo, más tarde constataron que no se había presentado en la Unidad 40 del Servicio Penitenciario, de donde acababa de salir con transitorias, y estaba prófugo.

En el lugar se secuestró un Peugeot 2008 que registraba pedido de secuestro activo en el marco de una causa por robo agravado. Por este hecho tomó intervención la UFI 6 Avellaneda–Lanús.

La mujer atropellada, internada en terapia intensiva

Las víctimas del siniestro vial fueron asistidas por personal de emergencias y trasladadas al Hospital Gandulfo. Fuentes oficiales indicaron que Ledesma se encuentra fuera de peligro, mientras que Romeo permanece internada en estado reservado, ambos con politraumatismos.

Según precisaron, la mujer atropellada está internada en terapia intensiva con respirador artíficial, producto de las graves heridas que sufrió.

Interviene en el caso la UFI 19 de Lomas de Zamora, bajo la caratula de "robo de automotor", "resistencia a la autoridad", "lesiones culposas", y "encubrimiento agravado".