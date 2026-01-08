Atropelló a una pareja en moto en Budge y se fugó: piden testigos y videos para identificarlo

Una pareja en moto fue atropellada durante la mañana de este jueves en Ingeniero Budge , y tuvieron que recibir asistencia médica por los golpes, mientras que el conductor del auto que los embistió, los abandonó y se dio a la fuga.

El siniestro vial ocurrió el miércoles por la noche, alrededor de las 21 horas, en la esquina de Escobar y Bustos. Allí asistieron los servicios de emergencias para atender a los jóvenes, ambos de 24 años, quienes presentaban lesiones de diferente consideración.

En diálogo con La Unión , Gabriela Díaz , hermana de Micaela Díaz , la mujer embestida, contó que esta se encuentra fuera de peligro, aunque sigue internada en el Hospital Gandulfo por precaución. "Le hicieron una tomografía, pero todos los golpes que presentan son externos, está fuera de peligro, pero sigue internada", explicó.

Por su parte, su cuñado fue trasladado al Hospital de Llavallol , donde permaneció algunas horas en observación hasta ser dado de alta. "Mi cuñado ya está de alta y mi hermana sigue internada. Nos estamos ocupando de ella, pero queremos haremos la denuncia correspondiente", explicó la joven.

Choque y fuga en Ingeniero Budge

Según explicó Gabriela a este medio, el automovilista que embistió a las víctimas y se fugó y nadie sabe quién es. Sin embargo, su hermana logró reconocer un Peugeot modelo 308, de color negro, con vidrios polarizados.

Para poder identificar al hombre al volante que embistió a los motociclistas, piden la colaboración de testigos, y el aporte de las cámaras de seguridad de los vecinos, cuyos videos podrían ser claves.

"Necesitamos encontrar al culpable del accidente", expresó la joven, indignada por la actitud del acusado, que lejos de asistir a los damnificados, escapó a toda velocidad.