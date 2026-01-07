Buscan a un vecino de Budge desaparecido, tras ser atropellado por una moto: "Creemos que perdió la memoria"

Enrique Martínez es un hombre de 59 años que está desaparecido desde la madrugada del 25 de diciembre pasado, luego de ser atropellado por una moto en Ingeniero Budge . Temen que haya perdido la memoria, producto del fuerte golpe.

"Mi tío salió a comprar con un amigo a la vuelta de mi casa, lo chocaron y el tipo de la moto lo dejó abandonado y se fue", contó Claudia Martínez , sobrina de la víctima.

En diálogo con La Unión , la joven explicó que su tío fue trasladado en ambulancia al Hospital de Llavallol , de donde se retiró por decisión propia, y desde entonces no se sabe nada de él. "Cómo había una emergencia que tenían que atender primero, mi tío no quiso esperar, y se fue", recordó.

Una vez que salió del lugar, su padre lo siguió, pero lo perdió de vista al alejarse una cuadra del edificio ubicado en sobre la calle Doyhenard. Desde ese momento, su paradero pasó a ser un misterio y no hay nada concreto, más allá de algunas versiones que afirman haberlo visto en Rafael Calzada.

"Creemos que mi tío después del choque perdió la memoria, porque si no, ya debería haber pedido ayuda para volver a casa", advirtió Claudia sobre su teoría, quien remarcó que su tío "no sabe leer ni escribir".

El hecho ocurrió alrededor de las 3.30 de la madrugada, en la intersección de las calles Montiel y Turner. En plena celebración de la Navidad, Martínez había salido a realizar una compra junto a un amigo. Según relató Claudia, su sobrina, el motociclista que lo embistió, se fugó del lugar, sin asistirlo.

Luego de salir del centro de salud donde iba a recibir atención médica, toda la jornada del jueves 25, la familia aguardó novedades sin resultados. Desde entonces, no saben nada sobre su paradero, y crece la preocupación.