Choque.

Un delivery fue atropellado en Temperley y sufrió múltiples lesiones

El delivery atropellado se dirigía a su trabajo, en una pizzería. En el camino, fue embestido por una camioneta.

Un joven que trabaja como delivery sufrió múltiples heridas durante un siniestro vial ocurrido días atrás en Temperley, donde fue embestido por una camioneta manejada por un conductor imprudente, mientras se trasladaba en moto para comenzar su jornada laboral en una pizzería.

En diálogo con La Unión, Santiago, el repartidor atropellado, contó que todo ocurrió el viernes pasado, cerca de las 19 horas, en Avenida Cabred y José Marti.

A raíz del choque, la víctima quedó inconsciente y tuvo que ser trasladada al Hospital Gandulfo, donde fue atendido de urgencia por los médicos.

Para comenzar su recuperación, necesita una silla de ruedas, debido a que sufrió la fisura de la pelvis. Gracias a la solidaridad de vecinos con su caso, consiguió la silla, donada para iniciar su rehabilitación. Según contó a este medio, la lesión que padeció no requirió que sea intervenido quirúrgicamente.

El conductor que atropelló al delivery en Temperley

El repartidor atropellado explicó que el automovilista acusado del choque está identificado, y que está libre. Sin embargo, no se habría hecho cargo de lo ocurrido.

"Tengo la dirección de la casa. Fuimos dos veces y no está el muchacho. Los vecinos me dicen que no están ahí los dueños, pero está la camioneta adentro", indicó.

