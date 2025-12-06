domingo 07 de diciembre de 2025
Provocación.

Nene atropellado en Centenario: la indignante burla a la familia de la víctima

El nene atropellado en Villa Centenario se recupera de las heridas. El indignante mensaje que recibió la hermana del menor.

El nene atropellado se recupera de las heridas por el fuerte golpe.

Los jóvenes acusados de atropellar con una moto a un nene de 5 años en Villa Centenario, habrían sido identificados por los familiares de la víctima. Sin embargo, hasta ahora no habrían demostrado ningún tipo de arrepentimiento por el hecho ocurrido días atrás, y que quedó filmado por una cámara de seguridad.

Horas posteriores al siniestro vial, un mensaje tomado como una provocación por la hermana del menor embestido, causó más indignación a la familia.

"Jajajajaja, que atrevido este wacho", le escribió a la hermana del menor, quien había publicado el video del hecho para poder identificar a los motociclistas prófugos. Inmediatamente, comenzó una discusión, cuyas capturas fueron compartidas en redes sociales a modo de escrache.

Nene atropellado
La indignante provocación a la hermana del nene atropellado en Centenario.

El nene atropellado en Villa Centenario

El siniestro vial ocurrió el miércoles pasado, cerca de las 9 de la noche, en Conesa al 900, entre Virgen de Itatí y La Haya, donde la víctima cayó al suelo violentamente por el impacto.

En el video, se ve que el niño cayó violentamente al suelo, mientras que su bicicleta quedó prácticamente destrozada y los motociclistas escaparon a toda velocidad, sin asistirlo.

El menor está fuera de peligro, pero sufrió algunas lesiones por el fuerte golpe. Sin embargo, se tratan de heridas menores, teniendo en cuenta las graves consecuencias que pudo haber provocado el choque, y la insensible actitud de los acusados.

