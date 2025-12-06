Nene atropellado en Centenario: la indignante burla a la familia de la víctima

El nene atropellado se recupera de las heridas por el fuerte golpe.

Los jóvenes acusados de atropellar con una moto a un nene de 5 años en Villa Centenario , habrían sido identificados por los familiares de la víctima. Sin embargo, hasta ahora no habrían demostrado ningún tipo de arrepentimiento por el hecho ocurrido días atrás, y que quedó filmado por una cámara de seguridad.

Horas posteriores al siniestro vial, un mensaje tomado como una provocación por la hermana del menor embestido, causó más indignación a la familia.

Se trata de un supuesto amigo de "Machete", apodo con el que es conocido en el barrio el joven motociclista que iba al volante del vehículo que se llevó por delante al niño y se fugó a toda velocidad.

"Jajajajaja, que atrevido este wacho", le escribió a la hermana del menor, quien había publicado el video del hecho para poder identificar a los motociclistas prófugos. Inmediatamente, comenzó una discusión, cuyas capturas fueron compartidas en redes sociales a modo de escrache.

Nene atropellado La indignante provocación a la hermana del nene atropellado en Centenario.

El nene atropellado en Villa Centenario

El siniestro vial ocurrió el miércoles pasado, cerca de las 9 de la noche, en Conesa al 900, entre Virgen de Itatí y La Haya, donde la víctima cayó al suelo violentamente por el impacto.

En el video, se ve que el niño cayó violentamente al suelo, mientras que su bicicleta quedó prácticamente destrozada y los motociclistas escaparon a toda velocidad, sin asistirlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LaUnionDiario/status/1996572565964284156&partner=&hide_thread=false El nene atropellado en Villa Centenario por dos motociclistas que se escaparon en vez de asistirlo, está fuera de peligro. El video del terrible impacto. pic.twitter.com/BQ9JeCLII3 — Diario La Unión (@LaUnionDiario) December 4, 2025

El menor está fuera de peligro, pero sufrió algunas lesiones por el fuerte golpe. Sin embargo, se tratan de heridas menores, teniendo en cuenta las graves consecuencias que pudo haber provocado el choque, y la insensible actitud de los acusados.