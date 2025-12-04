Jóvenes en moto atropellaron en Centenario a un nene de 5 años en bicicleta y se fugaron

El momento en que el nene fue atropellado en Villa Centenario quedó filmado.

Dos jóvenes en moto atropellaron a un nene de 5 años en bicicleta, al que dejaron herido en la calle y se fugaron a toda velocidad, en Villa Centenario . El indignante hecho quedó filmado por la cámara de seguridad de un vecino.

Según se observa en el video , el nene atropellado jugaba con su bicicleta ante la atenta mirada de su familia, cuando de repente cruzó una moto con dos ocupantes, que lo embistieron y no frenaron en ningún momento para ver cómo estaba.

"Hoy mi hermano está internado. Ni siquiera fueron capaces de frenar o preguntar como estaba. Se dieron a la fuga, los seguimos y los cobardes se fueron pasando las vías de Fiorito", escribió Antonella, hermana de la víctima, en su perfil de Facebook.

El siniestro vial ocurrió el miércoles pasado, cerca de las 9 de la noche, en Conesa al 900, entre Virgen de Itatí y La Haya, donde la víctima cayó al suelo violentamente por el impacto. Su bici quedó prácticamente destrozada, según se ve en las imágenes.

Los acusados del siniestro vial en Villa Centenario

El menor está fuera de peligro, pero sufrió algunas lesiones por el fuerte golpe. Sin embargo, se tratan de heridas menores, teniendo en cuenta las graves consecuencias que pudo haber provocado el choque, y la insensible actitud de los acusados.

Los motociclistas prófugos habrían sido identificados gracias a la colaboración de los testigos, aunque hasta ahora no se habrían arrepentido de su error.

Según manifestó la hermana de la víctima en sus redes sociales, ambos ocupantes de la moto serían jóvenes menores de edad, vecinos del barrio.