Un vecino de Ingeniero Budge salvó a dos menores de un incendio

Un vecino salvó a dos menores tras el incendio de su casa en la localidad de Ingeniero Budge . La gente el barrio se sumó para intentar controlar las llamas hasta que llegaran los bomberos.

Todo ocurrió este miércoles por la mañana en la calle Goya al 100 , entre Bruno Tavano y Tabaré . Los vecinos se alarmaron al ver que salía una gran cantidad de humo desde adentro de la propiedad.

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Según pudo averiguar La Unión , mientras algunos llamaban a los bomberos, un hombre que vivía en frente de la casa se animó a ingresar para rescatar a dos niños pequeños que habían quedado atrapados adentro. Ambos salieron sin heridas.

Al mismo tiempo, observaron que el incendio se había producido en el machimbre del techo e intentaron apagarlo con mangueras y matafuegos. Pudieron controlarlo parcialmente mientras esperaban la llegada de los bomberos.

Operativo para apagar el incendio

Tras el llamado de emergencia, se organizó un operativo en el lugar con la intervención de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, personal de Defensa Civil, una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas, un móvil de Tránsito Lomas y la Policía de la jurisdicción.

incendio budge Así quedó la casa tras el incendio.

Los bomberos completaron el trabajo de extinción de las llamas, mientras que el personal de salud atendió a los dos menores que vivían en la casa. Los profesionales les dieron contención hasta la llegada de sus padres.

Las causas del incendio están en investigación. El fuego afectó algunos muebles de la casa y parte del techo, según pudo saber este medio.