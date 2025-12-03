Crimen en Parque Barón: negaron la excarcelación de la mujer que mató a puñaladas a su pareja

El caso es investigado por la UFI 9 de Lomas de Zamora .

El juez de Garantías 1 de Lomas de Zamora , Jorge López negó la excarcelación solicitada por la mujer que está detenida por el crimen de su pareja, Juan Maximiliano Molina , asesinado a puñaladas en el interior de una vivienda de Parque Barón .

Fuentes judiciales indicaron a La Unión que el magistrado rechazó el pedido de la defensa de la imputada . Ahora seguirá tras las rejas durante el plazo previo a pedir la prisión preventiva , mientras continúa la investigación.

La acusada confesó la autoría del hecho, pero aseguró en su declaración indagatoria que actuó en defensa propia, en medio de un presunto caso de violencia de género . Sin embargo, esto no le bastó para recuperar la libertad.

De acuerdo a su relato, Molina se encontraba en estado de ebriedad, y la habría agredido tanto verbal como físicamente, obligándola a tomar un cuchillo de cocina para repeler el ataque.

Crimen en Parque Barón. La mujer está detenida por el crimen del domingo pasado en Parque Barón.

El resultado de la autopsia reveló la mecánica de muerte, y confirmó que la víctima fue asesinada con un arma blanca, tal como había declarado Laura Jazmín R. frente a la fiscal Claudia Sánchez.

Según indicaron a este medio, el siguiente paso en la investigación es llevar a cabo las pericias complementarias ordenadas por la UFI 9 de Lomas.

Crimen en Parque Barón

El violento episodio ocurrió durante la madrugada del domingo 23 de noviembre pasado en una casa ubicada en la calle Alfonsina Storni al 2300, cerca del cruce con Camino Presidente Juan Domingo Perón (ex Camino Negro). La Policía llegó tras el llamado de una vecina que había escuchado a una pareja discutir a los gritos.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a un hombre de 40 años sin vida en el pasillo de ingreso a la vivienda. Junto a él estaba su novia, una mujer de 35 años, quien confesó haberlo matado. Sin embargo, aseguró que lo hizo para defenderse de una agresión.