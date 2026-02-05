jueves 05 de febrero de 2026
Escribinos
5 de febrero de 2026
Importante anuncio.

El Municipio de Lomas de Zamora articulará sus cursos con la UNLZ para elevar la oferta y calidad

"Necesitamos preparar y capacitar a nuestros vecinos para que tengan más oportunidades de formación e inserción laboral", destacó el intendente.

Lomas de Zamora: el Municipio articulará sus cursos con la UNLZ para elevar la oferta y calidad.

Lomas de Zamora: el Municipio articulará sus cursos con la UNLZ para elevar la oferta y calidad.

"En tiempos de cambios vertiginosos, con el advenimiento de nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial, necesitamos preparar y capacitar a nuestros vecinos, especialmente a los jóvenes, para que tengan más oportunidades de formación e inserción laboral", expresó el intendente Federico Otermín, que selló un acuerdo con el rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea.

Lee además
Una oportunidad para conocer diferentes proyectos innovadores.
Del 10 al 19 de noviembre

Arranca la Semana Internacional de la Ciencia en la UNLZ
la unlz despidio al docente gabriel estevez con un conmovedor acto
adiós

La UNLZ despidió al docente Gabriel Estévez con un conmovedor acto

En efecto, las plataformas Aprender Lomas (cursos) y Empleo Lomas (bolsa de trabajo) y sus contenidos contarán desde 2026 con la homologación de la UNLZ.

Otermín con Molea.
las plataformas Aprender Lomas (cursos) y Empleo Lomas (bolsa de trabajo) y sus contenidos contarán desde 2026 con la homologación de la UNLZ.

las plataformas Aprender Lomas (cursos) y Empleo Lomas (bolsa de trabajo) y sus contenidos contarán desde 2026 con la homologación de la UNLZ.

El acuerdo entre el Municipio y la UNLZ, incluye:

-Especializaciones de alto nivel: cursos de automatización, robótica y gestión de procesos industriales.

-Emprendedores: capacitación a través de la Escuela de Negocios para quienes quieran iniciar su proyecto.

-Tecnología: se sumarán nuevas herramientas para prácticas de campo junto a la Facultad de Ingeniería.

-Futuro: de brindará orientación vocacional en escuelas secundarias y articulación con Terciarios para facilitar la continuidad académica.

"Queremos que los jóvenes lomenses sientan que su futuro está acá. Que estudien, se formen en un oficio y que puedan seguir capacitándose para convertirse en profesionales graduados de nuestra Universidad Nacional, orgullo de la comunidad y pilar del Bicentenario", aseguró el intendente.

El respaldo de la UNLZ

El rector Diego Molea destacó el acuerdo: "Creemos en la cultura del trabajo, en la formación que abre puertas reales y en generar oportunidades concretas, sobre todo para las y los pibes que necesitan herramientas para proyectar su futuro. Por eso sumamos a la UNLZ a esta propuesta, con capacitación en oficios, tecnología y orientación para seguir estudiando".

Del encuentro participaron Adana Scillama, secretaria de Legal y Técnica del Municipio y su par Darío Spampinato, secretario de Educación. "Cuando la Universidad pública y el Estado local trabajan juntos, la respuesta llega más lejos y transforma vidas", añadió Molea.

Temas
Seguí leyendo

Arranca la Semana Internacional de la Ciencia en la UNLZ

La UNLZ despidió al docente Gabriel Estévez con un conmovedor acto

UNLZ: más de 10 mil personas se anotaron para estudiar en 2026

El guardavidas de Lomas que le salvó la vida a un nene en Mar del Plata

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El espacio público de Temperley será sede de una nueva feria, este domingo de 16 a 21.
Este domingo.

Qué ofrecerá este domingo la feria de la Plaza Colón de Termperley

Las más leídas

Te Puede Interesar

En Banfield llegó el alivio con el levantamiento de las inhibiciones y los primeros refuerzos.
Buenas noticias para el Taladro.

Banfield levantó las inhibiciones y empiezan a llegar los primeros refuerzos para el Torneo Apertura