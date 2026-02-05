El Municipio de Lomas de Zamora articulará sus cursos con la UNLZ para elevar la oferta y calidad

Lomas de Zamora: el Municipio articulará sus cursos con la UNLZ para elevar la oferta y calidad.

"En tiempos de cambios vertiginosos, con el advenimiento de nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial, necesitamos preparar y capacitar a nuestros vecinos, especialmente a los jóvenes, para que tengan más oportunidades de formación e inserción laboral", expresó el intendente Federico Otermín , que selló un acuerdo con el rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea.

En efecto, las plataformas Aprender Lomas (cursos) y Empleo Lomas (bolsa de trabajo) y sus contenidos contarán desde 2026 con la homologación de la UNLZ.

-Especializaciones de alto nivel : cursos de automatización, robótica y gestión de procesos industriales.

-Emprendedores: capacitación a través de la Escuela de Negocios para quienes quieran iniciar su proyecto.

-Tecnología: se sumarán nuevas herramientas para prácticas de campo junto a la Facultad de Ingeniería.

-Futuro: de brindará orientación vocacional en escuelas secundarias y articulación con Terciarios para facilitar la continuidad académica.

"Queremos que los jóvenes lomenses sientan que su futuro está acá. Que estudien, se formen en un oficio y que puedan seguir capacitándose para convertirse en profesionales graduados de nuestra Universidad Nacional, orgullo de la comunidad y pilar del Bicentenario", aseguró el intendente.

El respaldo de la UNLZ

El rector Diego Molea destacó el acuerdo: "Creemos en la cultura del trabajo, en la formación que abre puertas reales y en generar oportunidades concretas, sobre todo para las y los pibes que necesitan herramientas para proyectar su futuro. Por eso sumamos a la UNLZ a esta propuesta, con capacitación en oficios, tecnología y orientación para seguir estudiando".

Del encuentro participaron Adana Scillama, secretaria de Legal y Técnica del Municipio y su par Darío Spampinato, secretario de Educación. "Cuando la Universidad pública y el Estado local trabajan juntos, la respuesta llega más lejos y transforma vidas", añadió Molea.