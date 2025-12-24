UNLZ: más de 10 mil personas se anotaron para estudiar en 2026

La Universidad Nacional de Lomas de Zamora ( UNLZ ) se sigue consolidando como una institución fundamental para la educación pública . Más de 10 mil personas se anotaron a las más de 30 carreras de grado y pregrado que formarán parte del ciclo lectivo 2026 .

Las carreras tradicionales como Abogacía y Contador Público siguen siendo las más elegidas por los futuros estudiantes . Mientras que Psicopedagogía es una de las profesiones que viene en aumento desde hace varios años. La UNLZ es la única institución pública en dictar la carrera de Publicidad y eso se ve reflejado en un nuevo aumento de inscriptos para 2026.

También hay un importante crecimiento en la cantidad de ingresantes a Ingeniería Mecatrónica , Ingeniería Agronómica , Ingeniería Zootecnista y en las tecnicaturas y ciclos de licenciatura pertenecientes a la Facultad de Ciencias Agrarias .

Ubicada sobre Camino de Cintura y Juan XXIII , la UNLZ ofrece más de 30 carreras de grado y tecnicaturas universitarias a través de sus cinco facultades: Derecho , Ciencias Sociales , Ciencias Económicas , Agrarias e Ingeniería . En los últimos años llevaron adelante un fuerte trabajo de articulación con la escuelas secundarias de la región, participando de ferias y eventos educativos como también en la organización de visitas y charlas de orientación vocacional dentro de la universidad .

La UNLZ y el orgullo de ser la primera del conurbano

Con 53 años de historia y más de 50 mil egresados, la Universidad de Lomas tiene el orgullo de ser la primera universidad creada en el conurbano bonaerense. Uno de los logros de este año fue la inauguración del primer Laboratorio de Agricultura de Precisión del país, que le permite dar un paso histórico como referente en enseñanza, investigación e innovación tecnológica.

El laboratorio integra todas las tecnologías aplicadas al proceso productivo: desde la implantación de un cultivo hasta la cosecha, permitiendo que los estudiantes se formen con simuladores de última generación en siembra, pulverización y fertilización; y que productores, técnicos y operadores de todo el país puedan capacitarse con certificación universitaria.

Renovaron la estación Juan XXIII en Lomas de Zamora

En la estación Juan XXIII del ferrocarril Roca, en Parque Barón, el Municipio de Lomas realizó obras para mejorar la circulación y brindar nuevas comodidades a los vecinos y estudiantes de la UNLZ. Se trata de un punto de importancia dada la cercanía con el predio universitario y la conexión con la zona oeste del conurbano a través del tren.

Por el corredor universitario circulan miles de estudiantes que van a la UNLZ. En la zona de la estación, que está ubicada justo debajo del puente de la Avenida Juan XXIII, armaron una plaza seca con juegos, cámaras de seguridad, iluminación, paradas de colectivos, veredas y forestación con árboles.