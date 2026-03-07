sábado 07 de marzo de 2026
Qué vinculo une a Andrea del Boca con Marixa Balli

En una charla en Gran Hermano Generación Dorada entre Andrea del Boca y Yanina Zilli surgió el inesperado nombre de Marixa Balli.

Andrea del Boca y Marixa Balli.&nbsp;

La convivencia en Gran Hermano Generación Dorada no suele ser la mejor entre Andrea del Boca y Yanina Zilli. De todos modos, lograron tener una grata conversación en la casa del certamen de Telefe, donde apareció el nombre de Marixa Balli.

En medio del desayuno, un nombre famoso apareció en la conversación y logró lo que parecía imposible: que ambas conversaran en total armonía. Todo comenzó cuando Andrea del Boca, en un gesto de acercamiento, le pidió ayuda a Yanina Zilli con un utensilio de cocina.

Andrea del Boca y Marixa Balli, unidas por la danza

Luego del agradecimiento, Andrea del Boca lanzó la frase de cabecera de Marixa Balli: "Bueno, bueno, bueno, claro, claro, claro", disparando una charla cargada de nostalgia.

La sorpresa llegó cuando la actriz reveló su vínculo histórico con la empresaria y bailarina. "¿Trabajaste con Marixa?", le preguntó a Yanina. Y luego confesó: "Estudié ballet con ella cuando era chica. La conozco de cuando íbamos juntas".

andrea del boca gran hermano.jpg-699cdc194808b

Por su parte, Yanina Zilli también elogió a Marixa Balli, destacando su profesionalismo y su calidad humana. "Es muy buena persona y trabajadora. Trabajamos mucho juntas en el teatro, en comedia. Ahí arranqué con ella", recordó la actriz.

Yanina aprovechó el momento para destacar la lealtad de Marixa Balli, relatando una experiencia personal que nunca olvidó: "Ella es marplatense y se vinieron a Capital. Una vez la llamé por una situación difícil y ella estuvo. Es muy buena gente".

