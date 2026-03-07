Trágica estafa en Lomas de Zamora: le robaron sus ahorros para una "limpieza espiritual" y se suicidó

La víctima junto a una de las estafadoras.

Una vecina de Lomas de Zamora fue estafada por tres gitanas que le robaron 14 millones de pesos. Tras perder los ahorros de toda su vida, dejó una carta contando lo que pasó y decidió suicidarse. La Policía busca a las responsables.

La víctima fue Merlín Díaz, de 30 años , quien tenía una peluquería en San Juan y Olimpo , en la localidad de Ingeniero Budge . El 15 de enero pasado, las tres gitanas entraron al local y empezaron a conversar con ella mientras se atendían.

Las tres mujeres lograron convencer a Merlín de que alguien le había hecho un “trabajo malicioso” para que su negocio no prosperara. Ellas se ofrecieron a hacerle una “limpieza espiritual” para romper ese presunto maleficio y que le empiece a ir bien.

Cinco días después, las gitanas le pidieron que les entregara su ahorros en efectivo, un total de $14.000.000 , con la excusa de que debían hacerle una “limpieza” al dinero para terminar con esa supuesta maldición. Le prometieron que después de esa limpieza, le iban a devolver los billetes.

Todo era claramente una estafa. De hecho, el marido de Merlín se lo advirtió, pero ella cayó en el engaño y accedió a darles toda la plata. Fue el principio de la tragedia.

La estafa terminó en tragedia

chat estafa Los últimos mensajes de la víctima a una de las gitanas.

Las horas pasaban y Merlín no tenía respuesta de las gitanas. Empezó a darse cuenta de que la habían estafado. Entró en desesperación. Les mandó varios mensajes rogando que le devolvieran el dinero, pero nunca le contestaron.

Fue entonces cuando la vecina de Budge tomó la drástica decisión de quitarse la vida. Bebió una botella de ácido muriático y grabó un video advirtiéndoles a las gitanas lo que iba a hacer por culpa de ellas. "Ustedes se cargan mi vida", les dijo. Además, dejó una carta para su pareja contando todo lo que había pasado.

Merlín empezó a sentirse muy mal y, tal vez arrepentida, llamó a su novio para contarle lo que había hecho. Él fue rápidamente a socorrerla para llevarla al hospital. En esos últimos momentos juntos, Merlín volvió a disculparse por lo que había hecho y le pidió que revisara los chats para comprobar la estafa. Por desgracia, los médicos no pudieron salvarle la vida.

Las tres gitanas están prófugas

gitanas Las gitanas son buscadas por la Policía de Lomas de Zamora.

Tras la muerte de Merlín, su pareja radicó la denuncia. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°19 de Lomas de Zamora, que solicitó una orden de detención para las tres gitanas.

Las mujeres fueron identificadas como Mirta Noemí Mitrovich, Nancy Marina Yovanovich y María Silvia Mitrovich. Las tres tienen pedido de captura.

El caso fue caratulado preliminarmente como “estafa”, aunque pueden agregarse agravantes conforme avance la investigación. Podría considerarse el delito de "instigación al suicidio".