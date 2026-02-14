Centenario: piden la detención del estafador del "Cuento del tío" que ataca en las verdulerías

El autor del "Cuento del tío" había sido atrapado por vecinos.

Las víctimas del hombre acusado de estafar con el "Cuento del tío" en verdulerías de Villa Centenario piden su detención, tras conocerse nuevos casos cometidos por la misma persona, que está libre a pesar de que fue identíficado tras la denuncia .

"No entiendo por qué sigue libre. Tiene que estar detenido", reclamó Liliana, la mujer que recurrió a la Justicia a mediados de enero pasado, cuando el estafador enganó a la empleada de un comercio a la que le robó $1 millón.

En diálogo con La Unión , la joven comentó que "está libre" y "sigue estafando a gente del barrio cómo si nada". Por eso, están en alerta y no descartan más ataques con la misma formula.

"Me contaron los vecinos que hubo tres casos más, y que también estafó a una gente que trabaja en una tienda de ropa", expresó la denunciante.

Cuento del tío El supuesto autor del "Cuento del tío" en Centenario.

La denuncia por estafas

Según consta en la denuncia, a la que tuvo acceso este medio, la mujer de 32 años, vecina de Lomas de Zamora, declaró que el 17 de enero pasado, apenas cerca de las 21 y cuando estaban a punto de cerrar, un sujeto desconocido se presentó en el negocio ubicado sobre Plumerillo, que le pidió a una de las empleadas "el favor de transferirle $2 mil a cambio de la misma suma en efectivo".

"Mi compañera le pide el alias y el le dicta un cvu que le da error en dos intentos. Entonces él le dice a mi compañera que le dé el celular para poner el alías. En un momento el se lo saca y se transfiere rápidamente una suma de $2 millones e intenta escaparse", relató la denunciante.

La damnificada llamó al 911 para solicitar la presencia policial. Cuando llegaron, los efectivos habrían reconocido al acusado como el autor de otros engaños bajo el mismo modus operandi, y lo detuvieron.

Otro "Cuento del tío" del mismo estafador

Según explicó en Facebook la mujer que denunció al estafador, lo volvió a ver el miércoles ultimo en un comercio del mismo rubro y del mismo dueño sobre al Avenida General Martin Rodríguez 2410. Allí habría intentado volver a cometer el mismo fraude.

"Me dí cuenta que no me reconoció, agarré lo primero que tenía a mano y me empecé a desquitar, porque se metió con mi laburo y el de mi familia, y nadie merece sentir ésta impotencia e injusticia", remarcó.

La víctima decidió hacer público el caso para alertar a la comunidad. "Lo volvieron a dejar suelto porque según la policía no tenía antecedentes", lamentó.