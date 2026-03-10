martes 10 de marzo de 2026
Escribinos
10 de marzo de 2026
¿Qué onda?

Gran Hermano Generación Dorada: cómo será el "derecho a réplica"

Santiago del Moro presentó el “derecho a réplica” en Gran Hermano Generación Dorada y contó que tomará la palabra el ex de una participante.

Santiago del Moro hizo el anuncio.&nbsp;

Santiago del Moro hizo el anuncio. 

Santiago del Moro sorprendió al anunciar una novedad en esta edición de Gran Hermano Generación Dorada, llamado el “derecho a réplica”. Se trata de una herramienta utilizada en la versión del reality de Italia y diseñada para desestabilizar a sus jugadores.

Lee además
Javier del Valle, ex de Yanina Zilli. 
Sin vueltas.

Gran Hermano Generación Dorada: rompió el silencio el ex de Yanina Zilli
Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia, en Gran Hermano Generación Dorada. 
Todo mal.

Quiénes son las enemigas de Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia en GH Generación Dorada
Embed

Santiago del Moro adelantó en La Cumbre, en el Streams Telefe, de qué se trata la novedad: “Ahora se cumplen 25 años del estreno de GH en nuestro país y vamos a presentar una novedad que sale de GH Italia, que es el derecho a réplica. Lo vamos a llamar DAR: Derecho a Réplica y mañana (por martes) va a entrar a hacer un derecho a réplica la expareja de Luana”.

Luana Fernández tomó relevancia en los últimos días por tomar la sorpresiva decisión de terminar su relación con su novio, por el miedo de lo que él pueda hacer mientras ella se encuentra aislada y para poder expresar sus sentimientos libremente dentro de la casa.

"Pero va a entrar de una manera muy particular porque esto se hizo en Italia de una manera impresionante, que es con la virtualidad. Ya lo van a ver porque es algo totalmente novedoso", informó el conductor.

image
El ex de Luana tendrá derecho a réplica en Gran Hermano Generación Dorada.

El ex de Luana tendrá derecho a réplica en Gran Hermano Generación Dorada.

De que trata DAR en Gran Hermano Generación Dorada

Según los reglamentos de Gran Hermano mundial, el DAR es una herramienta que la producción utiliza para que una persona de “afuera” pueda entrar a defenderse o dar su versión de los hechos si un participante que está dentro de la casa habla de ella.

Se espera que funcione como una especie de “confrontación” para que la persona, en este caso el ex de Luana, limpie su imagen en el certamen de Telefe.

Temas
Seguí leyendo

Gran Hermano Generación Dorada: rompió el silencio el ex de Yanina Zilli

Quiénes son las enemigas de Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia en GH Generación Dorada

Yanina Zilli estalló contra Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada

Danelik compró más de 20 kilos de morrón en GH Generación Dorada

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La China Suárez, de festejo. 
De festejo.

Cómo fue el lujoso festejo de cumpleaños de la China Suárez

Las más leídas

Te Puede Interesar

Yoshan Valois es el elegido de Lanús para reemplazar a Castillo. video
El último intento.

Lanús va a la carga por un delantero colombiano