Es de Lomas de Zamora, vive en España y lanzó un libro de su estremecedora historia personal

A la distancia, pero con el corazón siempre en Lomas de Zamora es que el chef Juan Carlos Ávalos Molina - que se fue a vivir a España hace muchos años- decidió dejar plasmada su historia de vida en un libro . Para eso, se comunicó con el destacado autor local Roberto J. Vicchio quien le brindó todo su talento literario.

Sin proponerlo, Ávalos Molina le comenzó a contar su historia de vida que es de superación, pero también de mucho esfuerzo y piedras muy duras que se interpusieron en su camino. El actual chef pasó de vender churros en la estación de Lomas cuando era muy chico a cocinar para las personas más prestigiosas y reconocidas en Europa.

A partir de allí, el autor Vicchio que es reconocido en la zona como el creador digital de "Lomas y su gente", decidió ayudar a Ávalos Molina y le escribió su biografía. El libro se llama "Una historia de superación, de vender churros en Lomas de Zamora a triunfar en Palma de Mallorca como chef" y en pocos días se pondrá a la venta por la plataforma Amazon.

"Esto del libro surge de una charla con un amigo que al escuchar mi historia me dijo que es digna de contar y así fue que me comuniqué con Roberto porque siempre seguí su trabajo tan comprometido con Lomas", comenzó contando el chef que se quedó sin padres desde muy chico, y fue su abuelo quien lo llevó al barrio Galicia de Lomas, un lugar que nunca olvidó a pesar de la distancia.

Cómo fue hacer un libro biográfico a miles de kilómetros de distancia de Lomas de Zamora

Varios años pasaron para poder concluir este libro que ya está listo no sólo para la venta, también para entregar a muchos de los amigos de Lomas que Ávalos Molina sigue manteniendo porque está en permanente contacto con su barrio, con su familia y la gente que dejó aquí.

"Fue largo el camino porque se tuvo que hacer a la distancia por medio de Gmail y WhatsApp, porque la realidad es que la historia es intensa y con altos y bajos. Pasé por varias situaciones en la vida. Todo comenzó en el año 72 yo teniendo 6 años, la muerte de mi madre y muchas situaciones, luego el fallecimiento de mi padre. La mudanza de Monte Grande a Lomas que fue el lugar que adopté como propio para siempre a pesar de estar viviendo lejos, mi corazón y mi esencia siguen allí", contó el chef que actualmente vive en Palma de Mallorca, España.

Pasó por varios momentos duros que están en el libro, tanto con su familia, solo y con amigos. Quiebras en los lugares que trabajó y hasta un episodio muy duro de inseguridad que le hizo tomar la decisión de buscar su futuro en Europa. "El viaje a España surge por recomendación de un amigo que me incentivó para que pruebe suerte en otro lado, me dijo que lo mejor que podía hacer era irme", recordó.

El autor del libro que se sintió apasionada por la historia del lomense

Roberto J. Vicchio contó que el proyecto del libro surgió en 2021. "Fue justo cuando publiqué la revista Lomas y su gente, había publicado un libro que escribí sobre Villa Galicia y como Juan Carlos es muy fanático de su barrio, lo leyó y luego me contactó para comentarme lo mucho que le había gustado y así fue que comenzamos a hablar".

Entre charla y charla (siempre a la distancia) Ávalos Molina le pidió a Vicchio que lo ayudara a armar su libro con la historia de su vida. "Al principio pensé que iba a ser un libro corto, pero luego nos dimos cuenta que iba ser largo el proceso, estábamos en pandemia así que todo se hizo muy difícil y en el medio del proceso, Juan Carlos tuvo un accidente automovilístico que lo dejó en prisión por casi dos años por lo que también perdimos contacto", expresó el autor lomense.

Con ese episodio ambos sabían que tenían que agregar un capítulo más en el libro así que cuando obtuvo la libertad tuvieron que gestar esa parte de su vida no menor donde se cuenta todo lo que vivió en una prisión de España.

"La historia que tiene es muy rica porque además se trata de una persona conocida y muy querida en Lomas. Fue parte de muchos espacios gastronómicos de la zona y lo que se refleja en el libro es la superación, el progreso. Es un relato inspirador sobre esfuerzo, sueños y logros. Para mí es un orgullo este libro porque es para un amigo que se lo merece, es muy querido y me emociona cada una de las vivencias. Se merece esto y mucho más", concluyó con emoción Vicchio sobre esta obra que se convierte en el tercer libro que escribe.

Un prólogo que atrapa