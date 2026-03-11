El fuerte comunicado de la familia de Luana contra Gran Hermano Generación Dorada

Gran Hermano Generación Dorada sumó una nueva herramienta al juego llamada “derecho a réplica”, que tuvo como protagonista a Luana Fernández y a su ex, Lucas. La joven terminó muy angustiada y su familia estalló contra el certamen de Telefe.
La primera en enfrentarse a esta situación fue Luana Fernández, quien tuvo que escuchar en vivo a Lucas, su expareja, con quien había finalizado la relación mientras estaba dentro de la casa. El momento dejó a la participante visiblemente afectada.
Luana no pudo contener las lágrimas y llegó a preguntarle a la producción por qué la habían expuesto de esa manera frente a millones de espectadores de Gran Hermano Generación Dorada.
Tras lo ocurrido en el programa que conduce Santiago del Moro por Telefe, la familia de la participante decidió realizar un extenso comunicado en redes sociales.
Apuntaron directamente contra la exposición que sufrió la joven y defendieron su forma de ser: “Desde nuestro lado como familia estamos totalmente en desacuerdo con lo que le hicieron a Luana. De todas las partes, es un golpe bajo e innecesario. Luana es una persona con carencias y virtudes, como todo el mundo, los errores que tuvo ella en su relación y en su INTIMIDAD deberían quedar completamente afuera del reality, ahora juzgan, porque no están en su lugar, nadie es libre de pecar o equivocarse alguna vez, el que esté libre de pecados que tire la primera piedra”.
Y siguieron: “Es fácil juzgar e insultar por lo que ven en televisión, pero lo que vale realmente es la persona con la que uno está todos los días y conoce en la totalidad. Luana es libre, es auténtica, es amorosa, y es muy sensible también, sabemos que esto la destrozó. Gracias a todos los que la conocen y la apoyan, ayudemos a que Lu siga en la casa, y si se va, que sea porque así lo decide. Gracias.”