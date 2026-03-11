miércoles 11 de marzo de 2026
Escribinos
11 de marzo de 2026
Todo mal.

El fuerte comunicado de la familia de Luana contra Gran Hermano Generación Dorada

Luego del cruce de Luana con su exnovio, en Gran Hermano Generación Dorada, la familia de la joven fue lapidaria con el certamen de Telefe.

La angustia de Luana en Gran Hermano Generación Dorada.&nbsp;

La angustia de Luana en Gran Hermano Generación Dorada. 

Gran Hermano Generación Dorada sumó una nueva herramienta al juego llamada “derecho a réplica”, que tuvo como protagonista a Luana Fernández y a su ex, Lucas. La joven terminó muy angustiada y su familia estalló contra el certamen de Telefe.

La primera en enfrentarse a esta situación fue Luana Fernández, quien tuvo que escuchar en vivo a Lucas, su expareja, con quien había finalizado la relación mientras estaba dentro de la casa. El momento dejó a la participante visiblemente afectada.

Lee además
Tomy Riguera dejó Gran Hermano Generación Dorada. 
Todo o nada.

Así fue la humillante salida de Tomy Riguera de GH Generación Dorada
Fallida compra en Gran Hermano Generación Dorada. 
¡Ups!

Danelik compró más de 20 kilos de morrón en GH Generación Dorada
Embed

Fuerte descargo contra Gran Hermano Generación Dorada

Tras lo ocurrido en el programa que conduce Santiago del Moro por Telefe, la familia de la participante decidió realizar un extenso comunicado en redes sociales.

Apuntaron directamente contra la exposición que sufrió la joven y defendieron su forma de ser: “Desde nuestro lado como familia estamos totalmente en desacuerdo con lo que le hicieron a Luana. De todas las partes, es un golpe bajo e innecesario. Luana es una persona con carencias y virtudes, como todo el mundo, los errores que tuvo ella en su relación y en su INTIMIDAD deberían quedar completamente afuera del reality, ahora juzgan, porque no están en su lugar, nadie es libre de pecar o equivocarse alguna vez, el que esté libre de pecados que tire la primera piedra”.

image

Y siguieron: “Es fácil juzgar e insultar por lo que ven en televisión, pero lo que vale realmente es la persona con la que uno está todos los días y conoce en la totalidad. Luana es libre, es auténtica, es amorosa, y es muy sensible también, sabemos que esto la destrozó. Gracias a todos los que la conocen y la apoyan, ayudemos a que Lu siga en la casa, y si se va, que sea porque así lo decide. Gracias.”

Temas
Seguí leyendo

Así fue la humillante salida de Tomy Riguera de GH Generación Dorada

Danelik compró más de 20 kilos de morrón en GH Generación Dorada

Cómo será el "derecho a réplica" en Gran Hermano Generación Dorada

Cómo fue el picante debut del derecho a replica en GH Generación Dorada

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Arethas presenta su EP.  video
Recomendado.

Arethas, con Silvina Aspiazu y Ayelén Machena, presenta su primer EP

Por  Edgardo Solano

Las más leídas

Te Puede Interesar

La angustia de Luana en Gran Hermano Generación Dorada.  video
Todo mal.

El fuerte comunicado de la familia de Luana contra GH Generación Dorada