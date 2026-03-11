El fuerte comunicado de la familia de Luana contra Gran Hermano Generación Dorada

Gran Hermano Generación Dorada sumó una nueva herramienta al juego llamada “derecho a réplica”, que tuvo como protagonista a Luana Fernández y a su ex, Lucas. La joven terminó muy angustiada y su familia estalló contra el certamen de Telefe .

La primera en enfrentarse a esta situación fue Luana Fernández, quien tuvo que escuchar en vivo a Lucas, su expareja, con quien había finalizado la relación mientras estaba dentro de la casa. El momento dejó a la participante visiblemente afectada.

Apuntaron directamente contra la exposición que sufrió la joven y defendieron su forma de ser: “Desde nuestro lado como familia estamos totalmente en desacuerdo con lo que le hicieron a Luana. De todas las partes, es un golpe bajo e innecesario. Luana es una persona con carencias y virtudes, como todo el mundo, los errores que tuvo ella en su relación y en su INTIMIDAD deberían quedar completamente afuera del reality, ahora juzgan, porque no están en su lugar, nadie es libre de pecar o equivocarse alguna vez, el que esté libre de pecados que tire la primera piedra”.

Y siguieron: “Es fácil juzgar e insultar por lo que ven en televisión, pero lo que vale realmente es la persona con la que uno está todos los días y conoce en la totalidad. Luana es libre, es auténtica, es amorosa, y es muy sensible también, sabemos que esto la destrozó. Gracias a todos los que la conocen y la apoyan, ayudemos a que Lu siga en la casa, y si se va, que sea porque así lo decide. Gracias.”