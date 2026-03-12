jueves 12 de marzo de 2026
12 de marzo de 2026
Todo o nada.

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes bajaron de la placa positiva

En Gran Hermano Generación quedaron doce participantes en placa positiva de cara a la doble eliminación que tendrá en certamen de Telefe.

Habrá doble eliminación en Gran Hermano Generación Dorada.&nbsp;

Habrá doble eliminación en Gran Hermano Generación Dorada. 

Gran Hermano Generación Dorada vivió la expulsión de Carmiña y la cantidad de participantes bajó de 26 a 25. Además, Telefe decidió salvar a otros siete nominados, que se sumaron a los seis que ya habían quedado afuera de la placa.

Los nuevos salvados en Gran Hermano Generación Dorada

Luego del el escándalo generado por la expulsión de Carmiña, por sus dichos racistas contra Mavinga, quien había sido salvada durante la primera jornada, Santiago del Moro comunicó siete nuevas salvaciones a la casa.

Durante este miércoles, quienes fueron removidos de placa, de forma aleatoria, fueron Lolo Poggio, Juanicar, Yipios, Pincoya Yanina Zilli, Manuel Ibero y Luana Fernández.

image
Revuelo en Gran Hermano Generación Dorada.

Revuelo en Gran Hermano Generación Dorada.

El martes, los más votados habían sido Titi Tcherkaski, Cinzia Francischiello, Carmiña Masi, Andrea del Boca, Sol Abraham y Daniela de Lucía.

De esta manera, los dos nuevos eliminados de Gran Hermano Generación Dorada estarán entre: Brian Sarmiento, Carlota Bigliani, Danelik Galazan, Eduardo Carrera, Emanuel Di Gioia, Franco Poggio, Franco Zunino, Jenny Mavinga, Kennys Palacios, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Nicolás Nick Sícaro.

