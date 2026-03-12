Lomas de Zamora: evadió un control y en una persecución atropelló con su moto a un policía

El acusado fue liberado por decisión de la Justicia de Lomas de Zamora.

Un hombre que se negó a ser identificado en Lomas de Zamora fue detenido en Llavallol por atropellar intencionalmente con su moto a un policía que sufrió la fractura de una pierna. Sin embargo, quedó libre tras quedar solo cuatro días tras las rejas.

Todo ocurrió el 7 de marzo pasado en medio de un operativo de control vehícular en Oliden y Boquerón, en Lomas de Zamora , donde el motociclista quiso evadir la presencia policial para darse a la fuga a toda velocidad.

Provocación. La indignante burla a la familia del nene atropellado en Centenario

Terrible. Tragedia en Lomas: un hombre murió tras ser atropellado por el tren

Según informaron fuentes policiales a La Unión , el conductor aceleró y cruzó un semáforo en rojo , lo que dio inicio a una persecución del personal del Comando de Patrullas de Lomas. Pese a las advertencias, el sujeto continuó su marcha e intentó escapar.

El seguimiento finalizó en el cruce de Libres del Sur y Húsares de Llavallol , donde un móvil de la Policía Local (UPPL) logró interceptarlo. En ese momento, según consta en el parte policial, el sospechoso embistió de manera intencional a la víctima cuando este le dio la voz de alto.

ELA_5413 El acusado estuvo cuatro días detenido por el hecho ocurrido en Llavallol.

Un policía herido en Llavallol

Como consecuencia del impacto, el efectivo sufrió una fractura en una pierna y debió ser trasladado al Hospital Gandulfo, aunque se encuentra fuera de peligro.

Finalmente, los policías lograron reducir y aprehender al conductor, identificado como Luis Gabriel C. R., de 50 años. Además, le secuestraron la Bajaj Dominar 400 que manejaba.

La UFI 4 de Lomas de Zamora caratuló el caso por los delitos de "atentado", "resistencia a la autoridad", y "lesiones graves", y dispuso su traslado a la Comisaría 1º. Sin embargo, el Juzgado de Garantías 4 le otorgó la libertad el pasado miércoles.