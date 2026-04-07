Lomas de Zamora: proponen crear un Archivo de Memoria Oral y Visual de la historia local

Fabián Signato propone crear un Archivo de Memoria Oral y Visual de Lomas de Zamora.

Un vecino de Lomas de Zamora presentó en el Concejo Deliberante un proyecto para la creación de un Archivo de Memoria Oral y Visual de antiguos pobladores, una iniciativa cultural que busca preservar la historia y la identidad local a través del registro de testimonios, fotografías y documentos.

La propuesta de un vecino de Lomas de Zamora La propuesta es impulsada por el periodista e investigador Fabián Signato, quien desde hace años trabaja en la difusión del turismo rural, monumentos, museos y entrevistas a historiadores y referentes culturales. Según explicó en la fundamentación del proyecto, existe una necesidad urgente de registrar los testimonios de los vecinos mayores antes de que esas historias se pierdan con el paso del tiempo. “Un anciano que se va es como un libro que se cierra”, resume la iniciativa, que apunta a rescatar la memoria viva de la ciudad.

El proyecto propone la realización de entrevistas audiovisuales a vecinos mayores de 80 años y a referentes de instituciones históricas como clubes, bibliotecas y sociedades de fomento. Además, plantea la digitalización de archivos familiares, como fotografías antiguas, boletos de tranvía, diarios personales, carnets y otros documentos que permitan reconstruir la vida social y cultural de Lomas de Zamora a lo largo del tiempo.

archivo de Memoria Oral y Visual de Lomas de Zamora El proyecto propone la realización de entrevistas audiovisuales a vecinos mayores de 80 años -recreación con IA- Cómo se conformaría el archivo de Memoria Oral y Visual de Lomas de Zamora Todo ese material formaría parte de un archivo público digital, que podría estar alojado en servidores municipales o en plataformas de libre acceso, con el objetivo de que pueda ser consultado por investigadores, estudiantes y vecinos interesados en la historia local. También se prevé la producción de cápsulas audiovisuales cortas para su difusión en redes sociales, con el objetivo de acercar estas historias a las nuevas generaciones.

El esquema técnico del proyecto propone trabajar en articulación con centros de jubilados, historiadores locales y entidades culturales como el Museo Americanista de Lomas de Zamora, entre otras instituciones, para identificar a los entrevistados y avanzar en el relevamiento del material histórico. Entre los recursos necesarios, el proyecto menciona la utilización de equipamiento audiovisual, iluminación y scanners para digitalizar fotografías, elementos que podrían ser aportados por instituciones educativas como la Escuela Municipal de Medios Audiovisuales de Lomas de Zamora (EMMA). También se plantea la importancia del perfil del entrevistador, señalando que debería ser una persona cercana en edad a los entrevistados, para generar un clima de confianza y facilitar la reconstrucción de los recuerdos.

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