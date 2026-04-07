Últimos días para anotarse en la maratón por el autismo del domingo

Lomas Corre de Azul gana cada año más fuerza y convocatoria. La maratón que organiza el Municipio de Lomas de Zamora para concientizar sobre el autismo es este domingo, así que todavía hay tiempo para anotarse. Pueden participar vecinos de todas las edades, con o sin experiencia en otras maratones.

Gran presencia familiar Las mejores fotos de la maratón Lomas Corre en Comunidad

Desde el Municipio Entrenan en el Parque de Lomas para la gran maratón de septiembre

-Un recorrido de 200 metros para niñeces dentro del espectro autista

-Una carrera de 5 kilómetros para personas de 16 años en adelante.

Los que quieran participar deben ingresar a www.lomasdezamora.gov.ar. Además de ingresar los datos personales, deben seleccionar qué recorrido harán y a qué grupo pertenecen, como personas con TEA, familiares o público en general. Luego, hay que descargar un deslinde de responsabilidad, completarlo y adjuntarlo ahí mismo.

Este domingo, a las 8 comenzará la entrada en calor en la pista de ciclismo del Parque de Lomas, ubicado sobre la Avenida Frías 1115. Allí armarán también un espacio de regulación sensorial con bloqueadores de sonido y kits antiestrés para quienes lo necesiten.

Lo que hay que saber de la maratón por el autismo

Los participantes recibirán hidratación (agua) en el sector de llegada.

También habrá servicio de ambulancia y médicos para atender cualquier emergencia.

El estacionamiento de Frías 1115 solo estará habilitado para las personas con discapacidad.

Los vecinos pueden llevar al evento una una remera azul, color que simboliza al autismo.

Lomas es pionera en el tratamiento y acompañamiento del autismo. Y además organiza todos los años una maratón para generar conciencia.

Cuenta con el Servicio Especializado en Trastornos del Espectro Autista (TEA), el primero que tuvo el país de forma pública y gratuita. Hace más de diez años que el Municipio brinda diagnóstico y tratamiento a personas de 2 a 18 años con dificultades en el desarrollo.

Los interesados en comunicarse con el área tienen que mandar un mail a [email protected]. También pueden llamar al 4283-6239 de lunes a viernes, de 8 a 16.