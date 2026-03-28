sábado 28 de marzo de 2026
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28 de marzo de 2026
Concientización.

Lomas Corre de Azul: se viene una nueva maratón por el autismo

La competencia organizada por el Municipio se realizará el domingo 12 de abril. Ya están abiertas las inscripciones gratuitas.

Miles de vecinos participan cada año de la maratón en Lomas.

Miles de vecinos participan cada año de la maratón en Lomas.

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Lomas Corre de Azul comenzará a las 8 en la pista de ciclismo del Parque de Lomas, ubicado sobre la Avenida Frías 1115. La competencia tendrá tres modalidades: un recorrido de 200 metros para niñeces dentro del espectro autista, una caminata familiar de 1 kilómetro y una carrera de 5 kilómetros para personas de 16 años en adelante.

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Las carreras serán en la pista de ciclismo del Parque de Lomas.

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En la previa realizarán una entrada en calor y los participantes recibirán hidratación (agua) en el sector de llegada. También habrá servicio de ambulancia y médicos para atender cualquier emergencia durante la competencia. Además, en la jornada armarán un espacio de regulación sensorial con bloqueadores de sonido y kits antiestrés para las personas que lo necesiten.

Cabe destacar que el estacionamiento de Frías 1115 solo estará habilitado para las personas con discapacidad. Para participar de la maratón inclusiva hay que anotarse en la web del Municipio y descargar, completar y adjuntar el deslinde de responsabilidad. Los vecinos pueden llevar al evento una una remera azul, un color que simboliza al autismo y representa lo que viven a diario las personas con TEA y sus familias.

Un servicio especializado para vecinos con autismo

El Servicio Especializado en Trastornos del Espectro Autista (TEA) de Lomas es el primero que tuvo nuestro país de forma pública y gratuita. Hace más de diez años que el Municipio brinda diagnóstico y tratamiento a personas de 2 a 18 años con dificultades en el desarrollo.

Un equipo multidisciplinario de profesionales se encarga del acompañamiento integral mediante servicios como entrevistas de admisión y orientación, evaluación, estimulación temprana, tratamientos cognitivos, taller de habilidades sociales, clases de natación y de educación física.

Los interesados en comunicarse con el área tienen que mandar un mail a [email protected]. También pueden llamar al 4283-6239 de lunes a viernes, de 8 a 16.

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