Qué dijo Franco Colapinto sobre su romance con Maia Reficco

Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Fórmula 1 de Japón luego de sumar su primer punto con la escudería Alpine al terminar décimo en China. Mientras que fue consultado por su romance con la actriz Maia Reficco.

Durante una entrevista con ESPN , el joven de 22 años aseguró: “Estuve tranquilo, pasé un finde tranquilo, conociendo lugares”, dijo en referencia al fin de semana libre que tuvo la categoría.

¿Qué onda? Quién es la joven uruguaya que tuvo un romance con Franco Colapinto

Esto derivó en los rumores de romance. El periodista Juan Fossaroli, con quien mantiene una amistad, le preguntó: “¿Novia? ¿No conociste todavía?”. Entre risas, Franco Colapinto respondió inmediatamente : “¡Estoy solterísimo todavía!”.

¡COLAPINTO LO QUERÍA CONOCER! Juan Fossarolli le mostró videos del mono Punch a Franco en la previa del #JapaneseGP . Mirá la #F1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/iZsX6XMXfz

“Ustedes los periodistas inventan muchas boludeces, porque les gusta vender. Lo que venda, lo que haga un par de clicks. Es una notita vendida. A mí el chisme me gusta, tengo que decir que el chisme me gusta, pero cuando es mío no me gusta tanto, la verdad”, explicó Franco Colapinto.

Furor por Colapinto. Furor por Colapinto.

Franco Colapinto, fanático de Punch

Luego de esto, Franco Colapinto bromeó por la relación que mantiene con el periodista y se refirió a su fanatismo por el mono viral Punch.

“No te sería nunca infiel Juan a vos. Punch está de novio, boludo. ¿No la viste a la novia de Punch en el zoológico? Me mató, por eso no lo fui a ver, gil, cómo se va a poner de novio”, destacó el argentino.