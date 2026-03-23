Quién es Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto

Luego de los rumores que comenzaron a correr, confirmaron que Franco Colapinto comenzó un romance con una joven ligada al ambiente artístico. En el programa de Moria Casán, en El Trece , contaron quién es la novia del corredor argentino de Fórmula 1.

“Ella miren lo linda que es, protagonizó en Broadway varias obras”, detallaron sobre la joven que vive un romance con el corredor de Fórmula 1 en el ciclo de Moria Casán.

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“Colapinto está muy enganchado con Maia Reficco . Se muestran en Lugano, estuvieron en Mónaco, que también lo vieron juntos cenando en los mejores restaurantes del mundo. Empezó como un amor de verano y ya se convirtió en una relación”, agregaron.

Y agregaron: “Ella tiene 25 años, mega figura en Estados Unidos, viene de filmar una película en Atlanta, una megaproducción. Maia va a acompañar a Franco Colapinto al Gran Premio de Japón”, detallaron.

Quién es la artista que conquistó a Franco Colapinto

Nacida el 14 de julio de 2000 en Boston, en los Estados Unidos, Maia Reficco es hija de padres argentinos y pasó parte de su infancia en nuestro país.

Su mamá, Katie Viqueira, es cantautora de tango y folklore, y también coach vocal de Chayanne, María Becerra, Soledad Pastorutti, Emilia Mernes, Abel Pintos y Tini Stoessel.

image La joven vive un romance con Franco Colapinto.

Maia Reficco regresó con su familia a la Argentina cuando era niña, donde vivió gran parte de su adolescencia. Estudió canto y música, tocando instrumentos como piano, guitarra y ukelele, hasta que decidió dar un paso definitivo hacia su carrera artística.

El primer gran reconocimiento le llegó con la serie “Kally’s Mashup” de Nickelodeon Latinoamérica, donde la artista interpretó la Kally Ponce.