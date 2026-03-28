sábado 28 de marzo de 2026
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28 de marzo de 2026
Para agendar.

Babasónicos, Rata Blanca, Las Pelotas y Kapanga, en Rock en Baradero

El Baradero Rock, la gran cita bonaerense del género, tendrá a bandas, como grandes Babasónicos, Rata Blanca y, Las Pelotas, entre otras.

Babasonicos en Rock en Baradero.&nbsp;

Babasonicos en Rock en Baradero. 

Rock en Baradero anunció los días y horarios de su edición 2026 y la programación está conformada por consagrados artistas, como Babasónicos, Rata Blanca, Las Pelotas, Catupecu Machu, Kapanga, Guasones, Turf, Los Pericos y los uruguayos de La Vela Puerca.

Además se suman al encuentro las bandas y solistas como El Mató un Policía Motorizado, Peces Raros, El Kuelgue, La Delio Valdez y Marilina Bertoldi.

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Y para completar una programación estarán Los Pérez García, Los Tabaleros, Camionero, Autos Robados, Kill Flora, Terapia, Seda Carmin, Boyler y Juan Baro.

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Babasonicos, en el día 2.

Babasonicos, en el día 2.

Toda la información del Baradero Rock

El Rock en Baradero será el viernes 3 y el sábado 4 de abril en el Anfiteatro Municipal la República. Las entradas a la venta disponibles a través de LIVEPASS.

La ciudad se prepara para la onceava edición de uno de los festivales de rock más grandes del país, un punto de encuentro que cada año reúne a miles de fanáticos y a las bandas más representativas de la escena nacional.

Tres escenarios, más de 40 bandas y un fin de semana que promete vibrar como nunca y marcar un nuevo capítulo en la historia del festival.

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