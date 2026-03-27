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Finde en Lomas de Zamora: La Beriso, Hugo Fattoruso y Julio Chávez

Los espacios de Lomas de Zamora recibirán a La Beriso, al músico uruguayo Hugo Fattoruso y a una obra con Julio Chávez, junto con la movida local.

La Beriso, en Temperley.&nbsp;

La Beriso, en Temperley. 

Este fin de semana los espacios de Lomas de Zamora recibirán a La Beriso, al músico uruguayo Hugo Fattoruso y a una obra protagonizada por Julio Chávez, junto a otras propuestas de teatro, shows de humor y rock en vivo.

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El sábado a las 21 será el turno de “La eternidad de lo efímero”, una obra de Emmanuel Miranda con Eduardo Nicolau y Eduardo Uranga. Mientras que el domingo a las 16 llega “Un mundo ideal”, donde Aladdín, un joven que vive en la ciudad de Agrabah junto a su mono Abú.

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Una propuesta para las infancias, en Lomas de Zamora.

Una propuesta para las infancias, en Lomas de Zamora.

Otros shows en Lomas de Zamora

Julio Chávez llega este sábado a las 21 al Teatro Coliseo de Lomas de Zamora, España 55, con “La ballena”, la obra que protagoniza bajo la dirección de Ricky Pashkus.

Hugo Fattoruso, el notable y legendario músico uruguayo, presenta su espectáculo “Piano Expressions” el viernes a las 21 en Dandelion Teatro Bar de Lomas de Zamora, Larrea 350.

En el Teatro Urbano de Lomas de Zamora, Frías 1074, el sábado desde las 21 sale a escena el desopilante espectáculo de Café Concert “Conflictos”.

En el Teatro Horizonte de Lomas de Zamora, Hipólito Yrigoyen 9437, el sábado a las 21 sale a escena “Australia”, con coordinación de Nicolás Bandi.

Mucho humor y rock en vivo

“Te pido mil disculpas”, el show de humor de Ceci Hace, más conocida como “La Checha”, y Nahuel Ivorra, pisa las tablas el sábado a las 21 en el Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380.

Tributo Merecido, la banda que recorre los grandes clásicos de Los Piojos, sonará en vivo el sábado a las 22 en El Refugio de Banfield, Maipú 540.

En el Country Restó de Banfield, Belgrano 1783, el sábado a las 21 irrumpe en escena el Café Concert “El Otoño”, con Agustina Sanguinetti y gran elenco.

El sábado desde las 22 en Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066, sonarán en vivo las bandas rockeras Con que cara, Jamás y El Patio Oscuro.

El espectáculo “Las Guerrera K Pop del Universo”, con todos sus personajes, se presenta el sábado a las 15 en El Padilla de Temperley, Meeks 1058.

La Beriso, la banda nacida en Avellaneda y que pisa fuerte en la escena del rock argentino, aterriza el sábado a las 20 en Auditorio Sur de Temperley, Meeks 1080.

En la Antigua Fábrica Bar de Temperley, Meeks 1433, el viernes a las 21 sonará Divas, un homenaje a las mujeres del rock, y el sabádo será el turno de Random’s, con todos los hits.

La obra “El Malentendido”, de Albert Camus y con dirección de Gabriela Onraita, pisa las tablas el viernes a las 21 en Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142.

Mario Marino presenta su unipersonal “Mademares” y su grupo Les Caminants el sábado a las 21 en Otro Mundo Teatro de Temperley, Almirante Brown 3589.

Gustavo Sequeira presenta todas con sus canciones en vivo y en un formato acústico el viernes a las 20 en el escenario de Villa Turdera, Suipacha 25.

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