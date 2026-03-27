Caso Lautaro Carrizo: confirmaron la hipótesis del suicidio en Lomas de Zamora

La familia de Lautaro Carrizo reveló que el joven de 21 años se quitó la vida al arrojarse al frente de una formación del Tren Roca , en la estación de Lomas de Zamora , luego de semanas de dudas alrededor de su muerte.

A pesar de que las circunstancias de su deceso ya quedaron esclarecidas gracias a las cámaras de seguridad que registraron el hecho fatal ocurrido el 12 de febrero pasado, desde el entorno de la víctima todavía tienen respuestas sin respuesta sobre lo ocurrido después de la tragedia.

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"Todavía no podemos hacer nuestro duelo hasta que las cosas queden claras porque todavía no tenemos paz de no saber la verdad", expresó Yael Carrizo , hermana del joven.

En diálogo con La Unión , la joven confirmó la hipótesis del suicidio , y reiteró el pedido para que se investigue qué fue lo que ocurrió posteriormente, ya que el cuerpo estuvo como NN hasta casi un mes. "Todavía no podemos hacer nuestro duelo hasta que las cosas queden claras porque todavía no tenemos paz de no saber la verdad", expresó.

Lautaro Carrizo Lautaro Carrizo tenía 21 años.

Cronología del caso Lautaro Carrizo

Lautaro Carrizo estuvo desaparecido desde el 12 de febrero último y su familia lo buscó durante casi un mes. Sin embargo, había sido embestido ese mismo día por un tren de la Línea Roca.

En medio de la búsqueda, la familia de Lautaro se acercó al hospital Gandulfo en busca de información, pero les negaron que el joven estuviera allí, lo que prolongó la incertidumbre hasta el 2 de marzo, cuando finalmente recibieron la confirmación de su fallecimient

Hoy, con las imágenes de seguridad como respaldo, la mecánica del hecho está más clara. Sin embargo, los Carrizo exigen que la Justicia investigue las responsabilidades institucionales detrás de las fallas en el manejo del caso.