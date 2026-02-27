Repatriaron el cuerpo de Narela Barreto y la despiden en Lomas de Zamora

A más de un mes de la confirmación de su muerte en la ciudad de Los Ángeles, repatriaron el cuerpo de Narela Barreto para su velatorio y posterior traslado al Cementerio de Lomas de Zamora , dónde será su sepelio este viernes.

Según informaron los familiares de la joven a traves de redes sociales, sus seres queridos podrán despedirse de ella desde las 9 de la mañana hasta las 13, en una empresa de servicios funebres de Remedios de Escalada. Además, agredecieron el apoyo recibido para juntar el dinero necesario para trasladar sus restos a Buenos Aires desde Estados Unidos.

Solidaridad. La millonaria suma que necesita la familia de Narela para repatriar su cuerpo

Mientras tanto, las circunstancias de su fallecimiento todavía no fueron establecidas de manera oficial por las autoridades estadounidenses, a pesar de que desde su entorno manifestaron sus sospecha de que pudo haber sido asesinada.

Días atrás, el medio local Los Ángeles Press , informó que el sistema público del Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, California, registra un expediente abierto identificado con el número 2026-01441, a nombre de Narela Márquez Barreto , con fecha de muerte asentada el 23 de enero de 2026, edad 27 años y lugar de fallecimiento en el hospital.

Narela Barreto El sepelio de Narela Barreto, la joven oriunda de Banfield.

El caso Narela Barreto

La familia de la joven que tenía 27 años, y era oriunda de Banfield, que estuvo varios días desaparecida en Los Ángeles, y cuya muerte fue confirmada a fines de enero pasado, reveló detalles impactantes de cómo y dónde habría sido encontrado su cuerpo sin vida.

Por ahora, la información que manejan los familiares de Narela Barreto indica que el fallecimiento ocurrió el mismo día en el que la joven dejó de responder llamadas.

“Lo que a mí me llegó es que la encontraron en la calle. Estaba a unas cinco cuadras tirada y ya parece que tenía un par de días fallecida”, expresó Santiago, el hermano, en diálogo con medios nacionales.