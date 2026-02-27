Lucas Angelini dejó en claro la misión de Temperley en Rafaela

Temperley afrontará este domingo su primer partido en el interior del país en lo que va de la temporada de la Primera Nacional y el defensor Lucas Angelini tiene en claro que irán a buscar a Santa Fe cuando visiten a Atlético Rafaela por la fecha 3 de la zona B.

El lateral izquierdo, que el año pasado logró el ascenso a la Liga Profesional con Estudiantes de Río Cuarto, conoce muy bien la divisional y sabe cómo se afrontan esta clase de partidos.

Claro y sin vueltas, Angelini remarcó que la misión será al menos traerse un empate de Rafaela para seguir sumando en el nuevo torneo: hasta el momento suma cuatro puntos, producto del empate que logró ante Tristán Suárez y la victoria que consiguió ante Agropecuario .

“De visitante, el objetivo es sumar, y más en una categoría como la Primera Nacional. Por eso, para conseguirlo, será clave sostener la valla en cero”, remarcó el defensor en diálogo con el Show de Temperley .

Y en esa línea, agregó: “A eso después hay que ratificarlo en casa, donde nos tenemos que hacer fuerte para llegar a noviembre peleando por el ascenso”.

Temperley, y una idea clara

A partir de la llegada de Nicolás Domingo como entrenador, el Gasolero trabajó con la intención de convertirse en un equipo duro en esta Primera Nacional en base a una idea clara de juego.

temperley-1 Temperley sueña con hacer otro gran año. Club Temperley.

Angelini detalló algunas cuestiones que resaltan la propuesta celeste. “Somos un equipo que intenta manejar bien la pelota y buscamos insistir en esa idea de salir jugando porque es la que nos permite encontrar pases claros”, remarcó.

Éste es la premisa de Temperley, ya que consideran que es la que les permitirá sacar diferencia en los partidos. “Apostamos por esta receta porque la idea es encontrar a Fernando (Brandán), Gabriel (Esparza) y Chichón (Nieto) en la zona dónde más fuertes son, que es a la espalda del volante central del rival”, señaló.

Y por último, el defensor concluyó: Sabemos que de esta manera podemos lastimar y es lo que intentaremos hacer en todos los partidos porque es lo que practicamos durante la pretemporada.