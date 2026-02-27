En Temperley se conoció cómo nació la amistad entre Fernando Brandán y Adrián Arregui

Temperley arrancó con el pie derecho en el torneo de la Primera Nacional y ahora buscará estirar su buen momento el domingo desde las 20.30 cuando visite a Atlético Rafaela. El equipo se sigue apoyando en los referentes como lo son Fernando Brandán y Adrián Arregui , dos de los jugadores más experimentados que tiene el plantel comandado por Nicolás Domingo .

Sin embargo, tanto el "enano mágico" como el "Samurai" tienen una linda historia digna de ser contada. Ambos futbolistas, de 35 y 33 años respectivamente, son parte de la vieja escuela del Gasolero. Los más chicos buscan apoyarse en ellos para terminar de conformar un plantel que combine a la perfección experiencia y juventud.

Los camino de Fernando Brandán y Adrián Arregui se cruzaron antes de llegar a Temperley. Fue en las inferiores de Quilmes, donde Brandán no llegó a debutar profesionalmente pero hizo la etapa formativa y luego se sumó a Racing de Olavarría. Para Arregui fue la misma situación: inferiores en Quilmes, no llegó a debutar en la Primera y se marchó a Berazategui para iniciar su carrera.

"Lo conocí en las inferiores de Quilmes, él es dos años más chico . Lo vi llegar a la pensión del club y da la casualidad que después nos fuimos a vivir a un departamento, teniamos 18, 19 años y eran departamentos que nos daban a los chicos del club", contó Brandán en diálogo con El Show de Temperley.

Embed - El Show de Temperley on Instagram: "LA HISTORIA QUE NO CONOCÍAS DETRAS DE LA AMISTAD DE BRANDÁN Y ARREGUI En el STREAM del SDT el Enano Mágico contó una anécdota que nos permitió descubrir más sobre esta hermandad entre Fernando y Adrián. ¿Y vos sabías de estos momentos? En nuestro canal de Youtube podés ver la entrevista completa." View this post on Instagram

Asimismo, confesó que "comenzamos a generar un vínculo". Y remarcó: "Él vivía en los monoblocks que están detrás de la cancha de Quilmes y después eramos 4 viviendo en un departamento".

Luego, sus carreras tomaron distintos rumbos pero volvieron a unirse en Temperley para el glorioso año 2014 donde lograron juntos los ascensos a la Primera Nacional y a la Liga Profesional. "La vida nos llevó a compartir muchos momentos juntos y ahora somos de los más experimentados acá en Temperley, pero nuestra amistad nació en Quilmes", afirmó Brandán.

El presente de Fernando Brandán y Adrián Arregui, otra vez ligados a Temperley

Ambos hicieron su camino en el fútbol, pero volvieron a reencontrase en Temperley. Mientras Brandán jugaba en Melbourne City de Australia, San Martín de San Juan, Villa Dálmine y el fútbol de Malta; para Arregui era la oportunidad de recalar en equipos como Montreal Impact de Canadá, Independiente de Medellín de Colombia, Huracán e Independiente de Avellaneda.

Ahora, Temperley los volvió a unir y los dos mantienen el mismo sueño de aquella vez que se conocieron en las inferiores de Quilmes: triunfar y salir campeón. El objetivo es el ascenso con el Gasolero, pero la ilusión será la misma de siempre.