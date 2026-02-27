En Temperley se conoció cómo nació la amistad entre Fernando Brandán y Adrián Arregui

Temperley arrancó con el pie derecho en el torneo de la Primera Nacional y ahora buscará estirar su buen momento el domingo desde las 20.30 cuando visite a Atlético Rafaela. El equipo se sigue apoyando en los referentes como lo son Fernando Brandán y Adrián Arregui, dos de los jugadores más experimentados que tiene el plantel comandado por Nicolás Domingo.
Sin embargo, tanto el "enano mágico" como el "Samurai" tienen una linda historia digna de ser contada. Ambos futbolistas, de 35 y 33 años respectivamente, son parte de la vieja escuela del Gasolero. Los más chicos buscan apoyarse en ellos para terminar de conformar un plantel que combine a la perfección experiencia y juventud.
La amistad entre Fernando Brandán y Adrián Arregui, antes de llegar a Temperley
Los camino de Fernando Brandán y Adrián Arregui se cruzaron antes de llegar a Temperley. Fue en las inferiores de Quilmes, donde Brandán no llegó a debutar profesionalmente pero hizo la etapa formativa y luego se sumó a Racing de Olavarría. Para Arregui fue la misma situación: inferiores en Quilmes, no llegó a debutar en la Primera y se marchó a Berazategui para iniciar su carrera.
"Lo conocí en las inferiores de Quilmes, él es dos años más chico. Lo vi llegar a la pensión del club y da la casualidad que después nos fuimos a vivir a un departamento, teniamos 18, 19 años y eran departamentos que nos daban a los chicos del club", contó Brandán en diálogo con El Show de Temperley.
Embed - El Show de Temperley on Instagram: "LA HISTORIA QUE NO CONOCÍAS DETRAS DE LA AMISTAD DE BRANDÁN Y ARREGUI En el STREAM del SDT el Enano Mágico contó una anécdota que nos permitió descubrir más sobre esta hermandad entre Fernando y Adrián. ¿Y vos sabías de estos momentos? En nuestro canal de Youtube podés ver la entrevista completa."
View this post on Instagram
Asimismo, confesó que "comenzamos a generar un vínculo". Y remarcó: "Él vivía en los monoblocks que están detrás de la cancha de Quilmes y después eramos 4 viviendo en un departamento".
Luego, sus carreras tomaron distintos rumbos pero volvieron a unirse en Temperley para el glorioso año 2014 donde lograron juntos los ascensos a la Primera Nacional y a la Liga Profesional. "La vida nos llevó a compartir muchos momentos juntos y ahora somos de los más experimentados acá en Temperley, pero nuestra amistad nació en Quilmes", afirmó Brandán.
El presente de Fernando Brandán y Adrián Arregui, otra vez ligados a Temperley
Ambos hicieron su camino en el fútbol, pero volvieron a reencontrase en Temperley. Mientras Brandán jugaba en Melbourne City de Australia, San Martín de San Juan, Villa Dálmine y el fútbol de Malta; para Arregui era la oportunidad de recalar en equipos como Montreal Impact de Canadá, Independiente de Medellín de Colombia, Huracán e Independiente de Avellaneda.
Ahora, Temperley los volvió a unir y los dos mantienen el mismo sueño de aquella vez que se conocieron en las inferiores de Quilmes: triunfar y salir campeón. El objetivo es el ascenso con el Gasolero, pero la ilusión será la misma de siempre.