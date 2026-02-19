Franco Díaz brindó un mensaje a los hinchas de Temperley: "Este equipo no los va a dejar tirados"

Temperley debutó en el torneo de la Primera Nacional con un empate sin goles ante Tristán Suarez, pero ya se enfoca en lo que será la segunda fecha ante Agropecuario de Carlos Casares el próximo domingo desde las 20 en el Alfredo Beranger . Será el estreno para el Gasolero ante su gente y buscará lograr la primera victoria.

Uno de los futbolistas que pide pista es Franco Díaz . El mediocampista que regresó a Temperley para esta temporada, luego de su paso por Vélez, Platense y Newells, ya tuvo minutos en Ezeiza ante el Lechero y quiere ganarse la titularidad en el equipo dirigido por Nicolás Domingo.

Para Franco Díaz será un partido de emociones fuertes el del próximo domingo ante Agropecuario . Es que volverá a pisar el césped del Alfredo Beranger luego de 4 años, lo cual promete ser uno de los encuentros más emotivos del fin de semana. Vuelve uno de los hijos pródigos al estadio que lo vio nacer futbolísticamente. Aunque ya sumó minutos ante Tristán Suarez en la primera fecha, para Díaz será el reencuentro con la gente del Gasolero.

"Me imagino el domingo a la gente de Temperley como siempre, haciendo fiesta en las tribunas y apoyando al equipo. Espero que podamos regalarles una victoria. Le quiero decir al hincha que confie que este plantel no lo va a dejar tirado", aseguró Díaz en diálogo con Locos por Temperley.

Asimismo, consideró que ante Tristán Suarez fue "una alegría muy grande porque estaba ansioso". Y apuntó: "Espero que con el correr de los partidos pueda seguir sumando rodaje. Sentí que fue un partido muy trabado al principio, nosotros siempre intentamos imponer nuestro juego asi que vamos a seguir por ese camino".

Temperley inaugura nueva platea ante Agropecuario

Por su parte, el Alfredo Beranger contará con la inauguración de la platea Edith Peccorelli y los nuevos bancos de suplentes el domingo ante Agropecuario en Turdera. Será el primer partido del torneo de la Primera Nacional como local y con una obra que se hizo desear pero que podrá ser celebrada por todos los fanáticos.

La obra incluyó la instalación de más de 1000 butacas nuevas y la colocación de estructuras de acrílico para bancos de suplentes. Se construyeron muros divisores, se realizaron tareas de pintura, revoques y mejoras hidráulicas de drenaje en el sector.