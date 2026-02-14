Temperley quiere arrancar con el pie derecho su camino en la Primera Nacional

Temperley choca ante Tristán Suarez en Ezeiza. Temperley debuta en la Primera Nacional.

Pasaron más de cuatro meses para que Temperley vuelva a jugar por los puntos en la Primera Nacional. Luego de la eliminación de la Copa Argentina, ahora será el turno de visitar a Tristán Suarez este sábado desde las 19 en Ezeiza. El árbitro será Maximiliano Macheroni y el encuentro se podrá ver bajo la nueva modalidad de LPF Play.

Se acabaron las palabras para Temperley en la extensa pretemporada que tuvo como presentación oficial el encuentro ante Barracas Central por Copa Argentina. En un partido en el cual dejó buenas sensaciones, ahora el entrenador Nicolás Domingo hará su estreno en la Primera Nacional ante Tristán Suarez como visitante. No será un debut sencillo.

Temperley ante Tristán Suarez, un duelo con historia Más allá de que no se trata de un clásico tradicional, el encuentro entre el Gasolero y el Lechero se transformó en un duelo con una rivalidad particular. Sobre todo, después de aquella final jugada en 1993 donde Temperley logró el ascenso a la Primera B tras lo que fue el dramático proceso de quiebra. En ese contexto, Tristán Suárez llega con una racha favorable: acumula tres partidos sin perder ante Temperley, con dos triunfos y un empate. No cae frente al Gasolero desde la temporada 2012/13.

Justamente, el último cruce oficial entre ambos se dio en la temporada 2012/2013 y terminó con victoria de Tristán Suárez por 2 a 1. En el historial general disputaron 40 encuentros: Temperley ganó 17, el Lechero se impuso en 10 y empataron en 13 oportunidades, números que reflejan la paridad de un enfrentamiento que, aunque no sea un clásico formal, se vive como tal en el sur del conurbano bonaerense.

temperley vs. tristan Temperley debuta en la Primera Nacional. Dos equipos que se armaron para pelear arriba Con entrenadores como José María Martínez y Nicolás Domingo, tanto Tristán Suarez como Temperley buscan estar dentro de los candidatos al título. El conjunto de Ezeiza trajo 16 refuerzos para esta temporada: Diego Becker, Jonathan Berón, Joaquín Trasante, Alejandro Molina, Brian Aguilar, Maximiliano Luayza, Agustín Baldi, Nicolás Sánchez, Renzo Conechny, Mateo Pérez, Ayrton Sánchez, Augusto Berrondo, Maximiliano Martín, Álvarez Bosco, Nicolás Henry y Joaquín Bigo. Mientras que Temperley cuenta con refuerzos de calidad como Franco Díaz, Santiago Flores, Gian Nardelli, Gerónimo Tomasetti, Nicolás Molina, Marcos Echeverría, Valentino Werro sumados a los regresos de Lucas Angelini, Facundo Kruger y Pedro Souto. Probables formaciones Tristán Suarez: Marcos Funes; Matías Olguín, Tomás González, Ferulano, Nicolás Henry, Ayrton Sánchez; Joaquín Trasante, Maximiliano Luayza; Diego Becker, Maximiliano Álvarez y Augusto Berrondo. DT: José María Martínez. Temperley: Ezequiel Mastrolia; Lorenzo Monti, Santiago Flores, Gian Nardelli, Lucas Angelini; Adrián Arregui, Lucas Richarte, Fernando Brandán, Luciano Nieto, Gabriel Esparza y Facundo Krüger. DT: Nicolás Domingo. Hora: 19 Árbitro: Maximiliano Macheroni Estadio: 20 de octubre TV: LFP Play

Compartí esta nota en redes sociales:







