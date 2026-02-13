Temperley atesora en el tiempo historias felices frente a Tristán Suárez

Temperley, en la primera final en el estadio de Banfield.

No es clásico, pero en el historial de Temperley y Tristán Suárez hay momentos que el Gasolero nunca olvidará. Recuerdos que perdurarán por siempre. Este sábado, se enfrentarán por la primera fecha del Torneo de la Primera Nacional , en el estadio 20 de octubre , abriendo un nuevo capítulo de enfrentamientos.

Temperley atravesó un período de quiebra institucional y en la temporada 1993/94 volvió a competir en la cuarta categoría del fútbol argentino (Primera C). La espera fue interminable: dos años, tres meses y 11 días.

Y el Lechero fue el invitado a la fiesta que se vivió en el estadio Alfredo Beranger . La tarde de aquel 24 de julio de 1993 se cerró de manera espectacular: con el triunfo del equipo conducido por Eduardo Lendoiro por 1-0, con gol de Walter Céspedes . La revancha fue para Tristán Suárez , en cancha de Banfield, por el mismo marcador, y un tanto de Alejandro Presa.

Con el correr de los partidos, los hinchas del club del partido de Ezeiza se tomaron a pecho la “rivalidad” con el Gasolero. Para Temperley siempre es un adversario más, ya que regionalmente no lo consideraba un “clásico”.

Temperley alcanzó la gloria en Lanús

Pero, hubo otro hecho que los marcó a fuego: las finales por el ascenso a la vieja Primera B Metropolitana de la temporada 1994/95.

En Banfield, Temperley se impuso por 1-0, con gol de Ezequiel Llanos. Y, en el desquite jugado en Lanús, ganó por 2-1, con tantos del propio Llanos y Ariel Paolorossi; Mariano Millán, de penal, convirtió para Tristán Suárez.

Ariel Paolorossi Ariel Paolorossi toca al gol, lo sufre Alejandro Otamendi.

Durante la temporada regular, habían empatado sin goles en Turdera y hubo una goleada del Gasolero por 3-0, en Los Andes, con goles de Ezequiel Llanos, Claudio Filosa y Claudio Flores -hermano de Oscar, campeón del mundo con Vélez Sarsfield y hoy ayudante de campo de Mauricio Pellegrino en Lanús-.

Tristán Suárez, de todas maneras, también terminó consiguiendo el ascenso, como ganador del Torneo Reducido, donde eliminó a Deportivo Paraguayo, Flandria y en las finales a la Asociación Deportiva Berazategui.

Siete de ventaja para Temperley en el historial

Sobre 41 partidos, Temperley lleva una ventaja de siete: ganó 17 (58 goles), Tristán Suárez logró 10 victorias (44 goles) y hubo 14 empates.

La última vez que se enfrentaron fue en la Primera Nacional 2022, también en Ezeiza, con triunfo del local por 2-1: Brian Oyola (-2-, uno de penal) y Ezequiel Navarro. No se veían las caras desde la 2013/14.

Tristán Suárez Temperley Temperley abre la temporada visitando a Tristán Suárez.

Temperley logró su última victoria como visitante en la temporada 2012/13, con un grito de Mariano Campodónico. ¿Repetirá este fin de semana?

Mercado de pases de ambos clubes

Temperley: Gerónimo Tomasetti (Ferro), Santiago Flores (Independiente Rivadavia de Mendoza), Valentino Werro (Alvarado de Mar del Plata), Nicolás Molina (San Luis de Quillota, Chile), Marcos Echeverría (Banfield, de último paso por Atlanta), Gian Nardelli (Vinotinto, Ecuador) y Franco Díaz (Instituto de Córdoba). Además regresaron de sus préstamos: Pedro Souto (Independiente Rivadavia de Mendoza), Oswaldo Pacheco (Liniers) y Lucas Angelini (Estudiantes de Río Cuarto, Córdoba). En tanto, Nicolás Domingo será el nuevo entrenador del plantel profesional en reemplazo de Rubén Forestello (Patronato de Paraná).

Tristán Suárez: Diego Becker (Alvarado de Mar del Plata), Jonathan Berón (Deportivo Morón), Joaquín Trasante (Gimnasia y Esgrima de Jujuy), Alejandro Molina (San Martín de San Juan), Brian Aguilar (Lanús), Maximiliano Luayza (Almagro), Agustín Baldi (Belgrano de Córdoba), Nicolás Sánchez (Agropecuario Argentino de Carlos Casares), Renzo Conechny (Almagro), Mateo Pérez (Técnico Universitario, Ecuador), Ayrton Sánchez (General Caballero, Paraguay), Augusto Berrondo (Central Norte de Salta), Marcos Funes (Huracán de Comodoro Rivadavia), Maximiliano Álvarez (Atlético Güemes), Nicolás Henry (Monogas, Venezuela), Joaquín Bigo (Estudiantes de Río Cuarto, Córdoba), Kevin Coli (Colón de Santa Fe) y Máximo Ferulano (Defensores Unidos de Zárate). José María Martínez continuará en la conducción del plantel.