Turdera: nuevo Encuentro Milonguero para festejar el Día de los Enamorados

Turdera se suma a los festejos por el Día de los Enamorados a puro tango.

La Plaza San Martín de Turdera volverá a recibir un Encuentro Milonguero especial: este sábado 14 de febrero, los vecinos podrán disfrutar de una jornada llena de música y baile, pero también tendrán la chance de celebrar el Día de los Enamorados al ritmo del tango .

La milonga de San Valentín , que está organizada por el profesor Martín Risoli (junto a su colega Silvia Barba ), comenzará a partir de las 19 y se llevará a cabo en el espacio público que se encuentra ubicado en la esquina de Suipacha y Zapiola, que cuenta con un anfiteatro ideal para desarrollar la actividad.

“Espero que muchos vecinos de Lomas de Zamora se acerquen a festejar con nosotros el amor y la amistad al ritmo del 2x4. La pasión está en el aire, pero también en la Plaza San Martín de Turdera”, indicó Risoli, que tiene una experiencia de más de 40 años enseñando tango a distintas generaciones.

La jornada contará con varias tandas de baile de distintos géneros argentinos: además del tango se podrá escuchar folklore, rock, cumbia y cuarteto. “También pasaremos canciones románticas”, adelantó Martín, que rápidamente aclaró que la milonga está pensada tanto para principiantes como para avanzados.

619517544_885392024035943_6185255430013366132_n El encuentro Milonguero de Turdera es apto para principiantes como para avanzados.

Una vez concluida la milonga, los organizadores de la actividad pasarán la gorra para que los vecinos que así lo deseen puedan contribuir económicamente con el proyecto que busca llevar el tango a distintas ciudades, no solamente de Lomas, sino también de zona Sur.

A través de sus redes sociales, Martín Risoli mantiene informada a la comunidad tanguera sobre los eventos semanales que surgen en la zona, ya sean en Turdera, Lomas Centro, Banfield o incluso Monte Grande. Los interesados en sumarse a las próximas ediciones del Encuentro Milonguero simplemente deben comunicarse mediante un mensaje directo de Facebook.