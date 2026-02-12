Ignacio Pais, el nuevo refuerzo de Banfield que podría debutar ante Racing

Después de un par de entrenamientos en el Predio de Luis Guillón , el mediocampista Ignacio Pais se transformó en el sexto refuerzo de Banfield para la presente temporada y, de acuerdo a los últimos detalles de la semana, podría debutar este sábado cuando el Taladro reciba a Racing por la 5º fecha de la Zona B del Torneo Apertura.

El volante, proveniente de Danubio , de la Primera División de Uruguay, es seguido de cerca por el entrenador Pedro Troglio , que analizará la posibilidad de utilizarlo entre los titulares para enfrentar a la Academia.

En el Gigante de Alberdi. Banfield perdió en Córdoba y no levanta cabeza como visitante

El fin de semana pasado, Pais no fue incluido en la nómina por el técnico Diego Monarriz en la victoria del equipo de la Curva de Maroñas como visitante ante Cerro (1-0), donde sí alineó el delantero exBanfield Sebastián Fernández.

Ante la baja por lesión de Santiago Esquivel , el DT se deberá inclinar por Lautaro Ríos -su reemplazante ante Belgrano de Córdoba- y Lautaro Villegas o prescindir de alguno de ellos e incluir al nuevo refuerzo.

El recorrido de Ignacio Pais, nuevo refuerzo de Banfield

Oriundo de Quilmes, de 25 años, Ignacio Pais surgió de las divisiones formativas de Racing Club. Entre 2019 y 2024 comenzó su periplo por el ascenso de España, pasando por CF La Solana, FC Cartagena B y Antequera CF.

En julio de 2024 se incorporó al Cherno More Varna, de Bulgaria y un año después recaló en Danubio, el club de la ciudad de Montevideo. En febrero de 2017 disputó dos partidos con la Selección Argentina Sub-17.

Ignacio Pais: carta de presentación

El contrato que firmó en Banfield se extiende por dos temporadas. “Estoy muy feliz de llegar a una gran institución como es Banfield y volver al fútbol argentino”, afirmó en su presentación como nuevo futbolista del Taladro.

Embed

En cuanto al nuevo desafío, agrego que “me esforzaré por defender esta camiseta como corresponde y poder ayudar al club a estar a la altura de los objetivos. Agradecido a toda su gente por su trato y recibimiento”.

Quiénes se sumaron al plantel de Pedro Troglio

Banfield fue el último club de la Liga Profesional en anunciar los refuerzos. Esto debido a que la dirigencia encabezada por el presidente Matías Mariotto trabajó contrarreloj para poder levantar siete inhibiciones.

Mediocampistas: Ignacio Pais (Danubio, Uruguay), Neyder Moreno (Bucaramanga, Colombia), Favio Álvarez (Lanús) y Thomas Rodríguez (Juventud de Las Piedras, Uruguay).

Delanteros: Federico Anselmo (San Martín de San Juan) y David Zalazar (Talleres de Córdoba).