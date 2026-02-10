Sergio Vittor explicó por qué Banfield no encuentra el rumbo en el Torneo Apertura

En Banfield siguen resonando los ecos de la derrota ante Belgrano el sábado en Córdoba. El Taladro cosecha dos caídas sobre cuatro presentaciones en el Torneo Apertura y debe recuperarse si es que no quiere empezar a sufrir nuevamente con el descenso. Solamente ganó un partido en el campeonato, el restante lo empató y se vienen dos duros compromisos.

A la espera del debut de los refuerzos en la próxima fecha ante Racing el sábado a las 17.30 en el Florencio Sola, el entrenador Pedro Troglio comienza a armar el rompecabezas pensando en el efrentamiento ante la Academia. La dirigencia ya presentó a los nuevos futbolistas para esta temporada y ahora sólo resta la habilitación para que puedan estar concentrados ante los de Avellaneda.

El Taladro sintió el golpe de lo que fue un retroceso en el juego ante Belgrano en la noche del sábado. Después del triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto como local, el equipo de Pedro Troglio fue superado por el Pirata cordobés y cayó justamente.

A propósito, Sergio Vittor consideró que "el equipo tuvo reacción ante un rival muy difícil". Y apuntó: "Tenemos que estar juntos. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Cuando nosotros hablamos de jerarquía nos referimos a eso que pasó en el gol que nos convirtieron".

A su vez, rescató que en el segundo tiempo ante Belgrano "se vio un Banfield mejor", aunque cuestionó: "Nos vamos armando a medida que pasa el torneo”.

De todos modos, no dudó en remarcar que "existe un desfasaje con los jugadores que se fueron y los que quedaron”. La realidad es que Banfield no pudo contar con los refuerzos para la pretemporada y se hace difícil que puedan acoplarse lo más rápido posible a la idea del entrenador.

Sin embargo, sostuvo: “El grupo es lo mejor que tiene el club hoy, desde el año pasado”.

chino vittor Sergio Vittor confía en sacar adelante a Banfield.

Lo que viene para Banfield en el Torneo Apertura

El Taladro afrontará dos fechas más que exigentes en el campeonato. El próximo sábado desde las 17.30 recibirá a Racing y el 21 de febrero desde las 17 también será local de Newells en el Florencio Sola. Es decir, se vienen dos partidos como local ante uno de los mejores equipos del fútbol argentino y ante un adversario directo en la lucha por la permanencia.

Sin dudas, para Sergio Vittor será especial el duelo ante la Academia, ya que supo vestir la camiseta del conjunto de Avellaneda entre 2016 y 2018. Vittor, de 36 años de edad, se inició en las inferiores de Independiente, pasó por Racing y está cumpliendo su tercer ciclo con la camiseta del Taladro.