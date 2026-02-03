martes 03 de febrero de 2026
3 de febrero de 2026
en vivo En el Lencho.

Banfield lo dio vuelta y se lo ganó a Estudiantes de Río Cuarto con los pibes como cabecera de la levantada

Banfield le ganó 2 a 1 en el Florencio Sola al León del Imperio por la tercera fecha del Torneo Apertura. El Taladro logró su primer triunfo del campeonato.

Diariolaunion | Leonardo Papaleo
Por Leonardo Papaleo
Banfield logró un triunfo clave ante un rival directo por la permanencia.

Lautaro Gómez puso el empate para Banfield.

El Taladro no puede con El León del Imperio.

Banfield cae ante Estudiantes de Río Cuarto.

Banfield se juega una dura prueba ante el León del Imperio.

Banfield choca ante Estudiantes de Río Cuarto en el Florencio Sola.

EN VIVO

Victoria sufrida del Taladro que le da oxígeno en la lucha por el descenso

Banfield se impuso por 2 a 1 sobre Estudiantes de Río Cuarto por la tercera fecha del Torneo Apertura. El equipo de Pedro Troglio arrancó perdiendo en el primer tiempo con gol de Martín Garnerone, pero en la segunda mitad con los pibes como cabecera de la levantada lo dio vuelta con tantos de Lautaro Gómez y Mauro Méndez.

El Taladro arrancó dormido en el partido y no lograba hacer pie en los primeros minutos. Durante los 45 minutos iniciales, dio la sensación de un equipo perdido, impreciso y nervioso. A través del buen manejo de pelota de Martín Garnerone, Mateo Bajamich y Siro Rosané, el conjunto cordobés fue superior y no tardó en abrir el marcador. A los 14 minutos, un tiro libre mal ejecutado por Nicolás Colazo dio en la barrera y arrancó un contragolpe furioso que terminó en gol de Garnerone ante una defensa de Banfield mal ubicada en el retroceso. Baldazo de agua helada para el local y la impaciencia de su gente comenzaba a sentirse.

Sobre el final del primer tiempo, Banfield estaba para el cachetazo y estuvo al borde de irse al entretiempo 2 a 0 abajo. El travesaño le negó el gol a Garnerone y el Taladro se fue al descanso envuelto en abucheos de sus hinchas.

En el complemento, Pedro Troglio mandó a los pibes a la cancha y el Taladro comenzó a reaccionar. A partir de los buenos ingresos de Lautaro Gómez y Lisandro Piñero, el conjunto local cambió el semblante dentro del campo de juego y llegó al empate. Sobre los 57 minutos, una buena combinación en mitad de cancha finalizó con un golazo de Lautaro Gómez.

Sobre el final del partido, a los 88 minutos el Taladro fue con todo por el triunfo y lo consiguió. Un gran pase de Piñero hacia Ignacio Abraham derivó en un gran centro que capturó a la perfección Mauro Méndez, quien con un cabezazo puso el 2 a 1 para el delirio de todo Banfield. De esta manera, el Taladro logró su primer triunfo en el campeonato y respira.

Lautaro Gómez puso el empate para Banfield.

Ganó Banfield y respira

El Taladro se impuso por 2 a 1 sobre Estudiantes de Río Cuarto con goles de Lautaro Gómez y Mauro Méndez, mientras que Martín Garnerone había puesto en ventaja a la visita. Triunfo clave para el equipo de Pedro Troglio en la lucha por la permanencia.

Gooooool de Banfield

Luego de un centro perfecto de Ignacio Abraham, apareció Mauro Méndez por atrás de todos y puso de cabeza el 2 a 1 para el Taladro. Delirio en el Florencio Sola.

Goooool de Banfield

Con el ingreso de los pibes Banfield consiguió tener otra imagen en el segundo tiempo y con un golazo de Lautaro Gómez el Taladro llegó al 1 a 1.

No se puede creer

Tomás Adoryan se perdió increiblemente el empate para Banfield con un zurdazo que se fue desviado. El Taladro no puede alcanzar el empate.

Comienza el segundo tiempo

En Banfield ingresan Lautaro Villegas y Lautaro Gómez en lugar de Juan Luis Alfaro y Nicolás Colazo. El Taladro busca un golpe de efecto.

Final del primer tiempo

Banfield cae ante Estudiantes de Río Cuarto y los silbidos e insultos se hacen sentir en el Florencio Sola.

Casi llega el segundo de Estudiantes de Río Cuarto

En un contragolpe casi letal, estuvo muy cerca Mateo Bajamich de poner el 2 a 0 arriba de la visita.

Gooool de Estudiantes de Río Cuarto

Luego de un tiro libre a favor de Banfield mal ejecutado por Nicolás Colazo, encabezó un contragolpe letal Martín Garnerone quien marcó el 1 a 0 a favor de la visita.

Comenzó el partido

Ya juegan Banfield y Estudiantes de Río Cuarto por la tercera fecha del Torneo Apertura

Ya se viene Banfield ante Estudiantes de Río Cuarto

Formaciones confirmadas:

Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Luis Alfaro, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Santiago López García, Tomás Adoryan, Nicolás Colazo; Mauro Mendez, Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Estudiantes de Río Cuarto: Renzo Bacchia; Matías Ruiz Díaz, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda y Tobías Ostchega; Alejandro Cabrera; Martín Garnerone, Nicolás Talpone, Siro Rosané y Gabriel Alanís; Mateo Bajamich. DT: Iván Delfino.

