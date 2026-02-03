Banfield lo dio vuelta y se lo ganó a Estudiantes de Río Cuarto con los pibes como cabecera de la levantada

Live Blog Post

Victoria sufrida del Taladro que le da oxígeno en la lucha por el descenso

Banfield se impuso por 2 a 1 sobre Estudiantes de Río Cuarto por la tercera fecha del Torneo Apertura. El equipo de Pedro Troglio arrancó perdiendo en el primer tiempo con gol de Martín Garnerone, pero en la segunda mitad con los pibes como cabecera de la levantada lo dio vuelta con tantos de Lautaro Gómez y Mauro Méndez.

El Taladro arrancó dormido en el partido y no lograba hacer pie en los primeros minutos. Durante los 45 minutos iniciales, dio la sensación de un equipo perdido, impreciso y nervioso. A través del buen manejo de pelota de Martín Garnerone, Mateo Bajamich y Siro Rosané, el conjunto cordobés fue superior y no tardó en abrir el marcador. A los 14 minutos, un tiro libre mal ejecutado por Nicolás Colazo dio en la barrera y arrancó un contragolpe furioso que terminó en gol de Garnerone ante una defensa de Banfield mal ubicada en el retroceso. Baldazo de agua helada para el local y la impaciencia de su gente comenzaba a sentirse.

Sobre el final del primer tiempo, Banfield estaba para el cachetazo y estuvo al borde de irse al entretiempo 2 a 0 abajo. El travesaño le negó el gol a Garnerone y el Taladro se fue al descanso envuelto en abucheos de sus hinchas.

En el complemento, Pedro Troglio mandó a los pibes a la cancha y el Taladro comenzó a reaccionar. A partir de los buenos ingresos de Lautaro Gómez y Lisandro Piñero, el conjunto local cambió el semblante dentro del campo de juego y llegó al empate. Sobre los 57 minutos, una buena combinación en mitad de cancha finalizó con un golazo de Lautaro Gómez.

Sobre el final del partido, a los 88 minutos el Taladro fue con todo por el triunfo y lo consiguió. Un gran pase de Piñero hacia Ignacio Abraham derivó en un gran centro que capturó a la perfección Mauro Méndez, quien con un cabezazo puso el 2 a 1 para el delirio de todo Banfield. De esta manera, el Taladro logró su primer triunfo en el campeonato y respira.