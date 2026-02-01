domingo 01 de febrero de 2026
A la espera de caras nuevas.

Banfield está cerca de levantar las inhibiciones y sumar sus primeros refuerzos

Sin actividad en el mercado de pases, el Taladro comienza a resolver sus problemas y tiene tres futbolistas en mente para reforzarse de cara al Torneo Apertura.

El Taladro está cerca de levantar las siete inhibiciones que le impidieron reforzar el plantel en el último receso de verano y todo marcha encaminado para que, en el correr de la semana, pueda concretar la llegada de las primeras incorporaciones.

La dirigencia que preside Matías Mariotto inscribió varios futbolistas antes del cierre del libro de pases y cuando logre el aval de la FIFA, podrá avanzar en las negociaciones para oficializar las incorporaciones.

De conseguirlo, el entrenador Pedro Troglio empezará a recibir buenas noticias, ya que con la llegada de los tres refuerzos potenciará el plantel para afrontar los próximos partidos en el Torneo Apertura.

Los futbolistas que Banfield tiene en la mira

Mientras intenta cerrar la venta de Agustín Auzmendi, en las oficinas de Peña y Arenales también se trabajó sobre la llegada de refuerzos a pesar de estar imposibilitado de contratarlas si no se levantaba las inhibiciones.

ignacio pais
Por eso, en medio de todo esto y a la espera de una resolución positiva, Banfield anotó algunos futbolistas. Y algunos de ellos –de acuerdo a la información del periodista Pedro Facio- son el mediocampista Ignacio Pais, actualmente en Danubio, que llegaría para suplir la salida de Martín Río; el volante ofensivo Thomas Rodríguez, formado en el Taladro y actualmente en Juventud de Las Piedras, de Uruguay; y el extremo David Salazar, de último paso por Central Córdoba y perteneciente a Talleres de Córdoba.

Las llegadas de estos tres futbolistas están encaminadas, aunque restan ultimar detalles para que, una vez levantadas las inhibiciones, se conviertan en refuerzos.

Otro futbolista que está en la lista es el delantero hondureño José María Pinto, actualmente en Olimpia, pero su salida parece más complicada. Es un futbolista clave en su equipo y hasta el director técnico se quejó ante su posible salida al fútbol argentino. Por eso, con contrato vigente con la entidad de Honduras, la negociación es más complicada.

