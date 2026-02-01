Banfield confirmó la estructura del Fútbol Juvenil para la temporada 2026

Todo año que comienza trae cambios. Y Banfield puso manos en la reestructuración del Fútbol Juvenil para la temporada 2026. Desde la Coordinación General, pasando por la Reserva y las diferentes categorías de AFA, la dirigencia del Taladro movió el tablero.

Como primera medida, el club dispuso que Fernando Cinto ocupe el cargo de Coordinador General, mismo lugar que desempeñará Facundo Coyra, pero en la Preparación Física. A su vez, Leonardo Testone fue designado Subcoordinador/Metodólogo.

El “Tano” Cinto fue el técnico de la Reserva en 2025, reemplazando a Rubén Daniel Bilos . Ahora, esa división recayó en Mariano Valentini -ex futbolista de El Porvenir, Temperley y Brown de Adrogué , entre otros- y colaborador de Cinto la temporada pasada.

En funciones de ayudantes de campo estarán presentes Gustavo “Pata” Minervino” y Adrián Piedrabuena –además de videoanalista-, a los que se suman Carlos Garro y Nelson Guerra en la preparación física; Claudio Mele será el entrenador de arqueros.

El fixture del Taladro

La Reserva llevó a cabo una parte de la pretemporada en Ayacucho, realizando varios amistosos de cara al debut en el Torneo Proyección Apertura este miércoles 4 de febrero frente a Vélez Sarsfield en la Villa Olímpica, por la Zona A, desde las 17.

Banfield Juvenil Las Juveniles de Banfield entrenan en Luis Guillón.

El Taladro tendrá además estos rivales: San Lorenzo, Tigre, Rosario Central, Instituto de Córdoba, Talleres de Córdoba, Barracas Central, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Godoy Cruz de Mendoza, Lanús (Interzonal), Atlético Tucumán, Unión de Santa Fe, Gimnasia y Esgrima La Plata, Aldosivi de Mar del Plata, Argentinos Juniors, Sarmiento de Junín, Racing Club y River Plate.

Banfield, de Cuarta a Novena División

Cuarta División

Director Técnico: Julio Barraza.

Ayudante de Campo: Jonatan Recchia.

Preparador Físico: Nicolás Puga.

Entrenador de Arqueros: Raúl Rotela

Videoanalista: Fernando Castillo.

Quinta División

Director Técnico: Daniel Bilos.

Ayudante de Campo: Jonatan Recchia.

Preparador Físico: Matías Nespor.

Entrenador de Arqueros: Raúl Rotela

Videoanalista: Fernando Castillo.

Daniel Bilos Daniel Bilos, entrenador de la Quinta División.

Sexta División

Director Técnico: Gabriel Martínez.

Ayudante de Campo: Jonatan Recchia.

Preparador Físico: Gerardo Delfante.

Entrenador de Arqueros: Raúl Rotela

Videoanalista: Fernando Castillo.

Séptima División

Director Técnico: Alejandro Olmos.

Ayudante de Campo: Gustavo Toledo.

Preparador Físico: Lucas Cáceres.

Entrenador de Arqueros: Thiago Amata.

Videoanalista: Fernando Castillo.

Octava División

Director Técnico: Javier Claut.

Ayudante de Campo: Tomás Leuzzi.

Preparador Físico: Pedro López Cano.

Entrenador de Arqueros: Thiago Amata.

Videoanalista: Fernando Castillo.

Novena División

Director Técnico: Sebastián Dodi.

Ayudante de Campo: Sergio Liporati.

Preparador Físico: Ezequiel Buelba.

Entrenador de Arqueros: Thiago Amata.

Videoanalista: Fernando Castillo.