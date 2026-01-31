Brown de Adrogué anunció cuatro renovaciones en su plantel para la Primera B

El plantel de Brown de Adrogué se sigue preparando de cara al inicio del torneo de la Primera B , pactado para el 14 de febrero. Los dirigidos por Pablo Nieva intensifican los trabajos y la buena noticia es que renovaron cuatro futbolistas importantes del plantel con la ilusión Tricolor de ir con todo por el ascenso .

Según anunció el club en su cuenta oficial, Tomas Patrizio, Mariano Pieres y Carlos Aguirre renovaron su contrato con Brown por dos temporadas. Además, Luciano González extendió su vínculo hasta diciembre del 2026.

Tomás Patrizio tiene 23 años, es mediocampista y también se puede desempeñar como interior derecho. Fue fichado por Brown en enero del 2024, cuando llegó desde el Racing Club de Avellaneda . Será considerado por Pablo Nieva como parte del nuevo proceso que buscará el ascenso a la Primera Nacional.

Por su parte, Mariano Pieres tiene 26 años, es defensor central y fue fichado por Brown de Adrogué en enero del 2025. Es parte de la nueva camada de jugadores que buscarán ganarse un lugar en el primer equipo. Tiene experiencia, ya que jugó en Defensa y Justicia, Comunicaciones, San Martín de Mendoza, Excursionistas y Juventud Unida de San Luis antes de recalar en el Tricolor .

Carlos Aguirre es oriundo de Rafael Calzada, tiene 27 años y es otro de los defensores centrales del equipo. Llegó al Tricolor en el 2024 proveniente desde Cañuelas y fue parte de la columna vertebral del equipo en la pasada temporada. Por último, Luciano González tiene 22 años, es centrocampista y llegó a Brown en el 2025 antes de pasar por las inferiores de Rosario Central y de jugar en Boston River de Uruguay.

Los refuerzos de Brown de Adrogué para el torneo de la Primera B

El Tricolor continúa con la pretemporada y aún no se retiró del mercado de pases. Las últimas incorporaciones fueron Elían Robles, volante que viene de lograr el ascenso a la Primera Nacional con Acassuso y otra de las caras nuevas es Gastón Luraschi, delantero de 20 años que llega proveniente desde la reserva de Deportivo Riestra y firmó por dos temporadas con Brown de Adrogué.

De esta manera, ya son 15 los refuerzos con vistas al inicio del próximo campeonato. Las otras 13 incorporaciones habían sido: Juan Silva (Villa San Carlos), Lucas Galván (Boca), Bruno Báez, Dante Cardozo (Laferrere), Lucas Irusta (Lanús), Alan Visco (Sacachispas), Lucas Cesare (Argentinos Juniors), Octavio Padovani (Santiago Morning de Chile), Víctor Galeano (Boca), Facundo Ferrario (Cannara de Italia), Valentín Cabrejas (All Boys), Fabrizio Carrizo (Boston River de Uruguay), Juan Bourquin (Huracán).