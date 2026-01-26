Brown de Adrogué tras la búsqueda de un equipo protagonista

Brown de Adrogué se midió con Deportivo Español.

Mientras aguarda el debut en la Primera B, el técnico de Brown de Adrogué, Pablo Nieva, continúa en la búsqueda del equipo, reacomodando un plantel que tuvo casi una decena de bajas y 15 refuerzos. El Tricolor apunta a ser protagonista de torneo.

El entrenador va sacando buenas sensaciones en los amistosos que disputó el equipo. Y todavía tiene margen para seguir probando, puesto que faltan tres semanas para el inicio de la temporada.

Quién viene destacándose es el delantero Bruno Báez, a quién el DT trajo desde Deportivo Laferrere, donde dirigió la temporada pasada. Convirtió en los todos los ensayos: Sacachispas, Lanús (Reserva) y Deportivo Español, este último fin de semana en la cancha auxiliar del estadio Lorenzo Arandilla, el cual está siendo remodelado para la construcción de nuevas plateas, por lo cual no se utilizó el principal.

La dirigencia, en este merado de pases, logró renovar los contratos de tres futbolistas importantes: el arquero Sebastián Giovini, el mediocampista Matías Sproat y el delantero Nicolás Meaurio. Los dos primeros aparecen como potables titulares, aunque el entrenador avisó que "no me caso son nadie". Por su parte, el segundo máximo goleador de 2025 deberá lidiar por un lugar en la delantera con Bruno Báez y Octavio Padovani.

Los amistosos de Brown de Adrogué Luego de la pretemporada que realizó en el estadio, Brown de Adrogué arrancó la serie de amistosos contra Sacachispas, ganando 5-3 en el global. Luego visitó a la Reserva de Lanús: empató 1-1 (Nicolás Meaurio) y ganó 1-0 (Bruno Báez). Por último, recibió a Deportivo Español, triunfando en ambos duelos 1-0 (Nicolás Meaurio y Bruno Báez). Brown de Adrogu vs. Sacachispas El 11 de Brown de Adrogué se va armando. Altas para la Primera B 2026 Arquero: Juan Bourquín (Huracán). Defensores: Dante Cardozo (Deportivo Laferrere), Lucas Irusta (Lanús), Lucas Cesare (Argentinos Juniors), Valentín Cabrejas (All Boys) Mediocampistas: Juan Ignacio Silva (Villa San Carlos), Lucas Galván (Boca Juniors), Facundo Ferrario (ASD Cannara, Italia), Fabrizzio Carrizo (Boston River, Uruguay) y Elián Robles (Acassuso). Delanteros: Alan Visco (Sacachispas), Víctor Galeano (Boca Juniors), Bruno Báez (Deportivo Laferrere), Octavio Padovani (Copiapó, Chile) y Gastón Luraschi (Deportivo Riestra). Los que no siguen en Brown de Adrogué Arquero: Emanuel Duba (préstamo a Defensores de Cambaceres). Defensores: Ayrton Sánchez (Tristán Suárez), Ignacio Liporace (Atlético Ituzaingó) y Leandro Lugarzo (Liniers). Medicampistas: Lautaro Lovazzano (Portuguesa, Venezuela), Agustín Minnicelli (Deportivo Merlo) y Fernando Enrique (Talleres de Escalada). Delanteros: Lucio Castillo (rescindió contrato, continúa en Colegiales), Brandon López (renovó vínculo, pasó a préstamo a All Boys) y Jonathan Cañete (Portuguesa, Venezuela).

